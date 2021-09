Si avvicina la data del debutto di Tale e Quale Show 2021, il fortunato varietà dedicato alle imitazioni, condotto con successo da Carlo Conti. Quest'anno, tra i concorrenti scelti, figura anche il nome di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l'attuale fidanzata Giulia Salemi. Il padrone di casa di Tale e Quale ha parlato della coppia e non ha nascosto che in futuro, anche Giulia possa approdare nel cast del suo show Rai.

Nel cast di Tale e Quale Show 2021 ex volti del GF Vip di Signorini

Nel dettaglio, per questa nuova edizione del varietà del venerdì sera di Rai 1, in onda dal 17 settembre in poi, Carlo Conti ha scelto di puntare su un po' di nomi che sono stati protagonisti dell'ultima fortunata stagione del Grande Fratello Vip.

Oltre al già citato Pierpaolo Pretelli, figura quello di Stefania Orlando e Alba Parietti, mentre Cristiano Malgioglio sarà uno dei nuovi quattro giurati dello show.

A tal proposito, Conti ha ammesso di non aver mai guardato le "etichette" ed ha ammesso che i concorrenti scelti per il suo show sono dei professionisti che sono stati reilluminati dal Grande Fratello Vip e che, a Tale e Quale Show, avranno la possibilità di mettere in evidenza altre doti.

Tale e Quale Show, Giulia Salemi prossima concorrente dopo Monte e Pretelli?

Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno fatto notare a Carlo Conti che nel cast del suo show ha avuto tutti i fidanzati di Giulia Salemi: prima Francesco Monte e adesso Pierpaolo Pretelli, entrambi conosciuti all'interno della casa di Cinecittà.

La reazione del conduttore Rai non si è fatta attendere e non ha escluso proprio la possibilità di vedere anche Giulia Salemi in un'eventuale nuova edizione del suo show.

"Prima o poi, allora, toccherà anche a lei, speriamo che sappia cantare perché sarebbe per me molto meglio di loro", ha dichiarato Carlo Conti.

La nuova avventura di Giulia Salemi al GF Vip

Insomma, il padrone di casa di Tale e Quale Show, non ha escluso a priori la possibilità che anche Giulia Salemi possa entrare a far parte del cast del suo programma, in una delle prossime edizioni, ripercorrendo così "le tappe" del suo ex Francesco Monte e dell'attuale fidanzato Pierpaolo, già tra i super favoriti di questa edizione.

Intanto, Giulia si prepara ad affrontare la sua nuova esperienza televisiva. Dal prossimo 13 settembre, infatti, sarà al timone del GF Vip Party, la trasmissione streaming in onda ogni lunedì e venerdì prima della puntata serale del reality show.

Al suo fianco, in questa avventura, ci sarà la giovane Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.