Le due nuove opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’ex gieffina e la moglie di Paolo Bonolis succederanno alla coppia formata da Pupo ed Antonella Elia, al fianco di Alfonso Signorini. Il via del Reality Show targato Mediaset è fissato per il 13 settembre. Ancor prima dell’inizio del programma, però, gli animi fra le due showgirl sarebbero molto tesi, tanto che vi sarebbero delle indiscrezioni circa un presunto litigio.

Il motivo della discussione tra Volpe e Bruganelli

Secondo alcune voci Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe avrebbero discusso nel corso di una cena nella quale era presente anche Alfonso Signorini, conduttore confermato al timone del Grande Fratello Vip 6. Sul portale davidemaggio.it, nelle passate settimane, era stato riportato che ci sarebbero motivazioni epidermiche, oltre alla volontà da parte di Bruganelli di evitare qualsiasi confronto fisico con la 48enne trentina.

Il problema principale riguarderebbero le gambe di Adriana Volpe e, in particolare, la loro lunghezza.

Successivamente il settimanale ‘Chi’ diretto proprio da Alfonso Signorini ha rivelato che secondo la moglie di Paolo Bonolis, Volpe non si pronuncerà mai in riferimento al suo concorrente preferito.

L’affermazione di Sonia Bruganelli

L’unico accenno riguardo al presunto litigio con Adriana Volpe, da parte di Sonia Bruganelli è racchiuso in una dichiarazione nella quale ha evidenziato che la trentina si era presentata con un spacco importante e ha affermato: “Non mi mettete accanto a lei”, precisando, però, che si trattava di un complimento nei confronti della sua collega opinionista del GF Vip 6.

Il pensiero di Adriana Volpe

Le due prossime opinioniste del reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbero in buoni rapporti ed a confermarlo sarebbe proprio Adriana Volpe. “Abbiamo due stili diversi, ma complementari”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Secondo la presentatrice, Bruganelli pensa di essere più istintiva, ma anche la stessa Volpe si è definita poco razionale nelle scelte che compie.

D’altro canto, aver avuto la possibilità di lavorare in televisione per circa 20 anni, spinge Adriana a porsi verso i telespettatori in un determinato modo, come lei stessa ha sottolineato.

L'inizio della sesta edizione

Ormai manca veramente poco all'inizio della sesta edizione del reality show. La porta rossa della casa più spiata d'Italia tornerà ad aprirsi lunedì 13 settembre 2021.

Stando alle indiscrezioni potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre. Non resta che aspettare l'avvio del reality per scoprire come si rapporteranno le due opinioniste al fianco di Alfonso Signorini.