Giulia Stabile è finita nel mirino dei fan dei Prelemi, ossia il nomignolo che i sostenitori della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato ai loro beniamini. Il motivo è presto detto: nella puntata di Tale e quale show, Pierpaolo ha imitato Sangiovanni e sebbene il clima paresse dei più rilassati, tanto che il cantante di Malibù ha anche inviato un messaggio di sostegno all’imitatore, sui social i follower di Pretelli si sono eccessivamente surriscaldati dopo un messaggio lasciato da Giulia sulla pagina Instagram di Ghetto-Trash che mostrava proprio l’esibizione dello show di Rai1.

Più che un vero e proprio commento, la ballerina ha lasciato solo una faccina perplessa ma tanto è basato che per essere duramente criticata tanto che la vincitrice di Amici 20 è stata costretta a cancellarla.

I fan dei ‘Prelemi’ contro Giulia

I fan dei Prelemi sono disposti a tutto per proteggere i loro amati idoli, ma il sostegno per Giulia e Pierpaolo nella serata di ieri si è trasformato in un attacco nei confronti di Giulia Stabile. Quest’ultima è stata ritenuta ‘colpevole’ di aver lasciato un commento ritenuto non positivo all’imitazione di Sangiovanni da parte di Pretelli. L’esibizione del fidanzato della Salemi, che ha intonato Malibù, era stata incoraggiata perfino da Sangio stesso con un videomessaggio segno che tutto procedeva nel miglior dei modi senza fastidi da parte di nessuno.

"Un grandissimo in bocca al lupo a Pierpaolo che stasera dovrà imitare me", ha detto Sangio nel suo videomessaggio, aggiungendo che anche lui avrebbe visto l’imitazione. Subito dopo l’esibizione, Ghetto-Trash ha postato il video sulla sua pagina Ig e Giulia ha lasciato una faccina perplessa. I fan di Pierpaolo non solo non hanno gradito ma hanno attaccato la ballerina tanto che Stabile per evitare inutili polemiche ha cancellato addirittura il suo commento.

D’altra parte, i fan della vincitrice di Amici 20 hanno cercato di dare un sostegno alla loro ballerina del cuore ma su Twitter in molti si sono chiesti perché arrivare a tanto, anche perché Giulia è stato un bersaglio facile perché famosa, visto che anche altri utenti hanno lasciato messaggi di disappunto per l’imitazione di Pierpaolo senza essere attaccati.

Sostenitori o hater?

Insomma, pare che la ballerina dovrà continuare a fare i conti con i leoni da tastiera, cosa a cui anche il fidanzato Sangiovanni, impegnato con la promozione del suo ultimo singolo ‘Raggi gamma’, si è tristemente abituato. In questo caso il limite tra fan e hater i è molto assottigliato, ma Giulia pare aver scelto la via più matura evitando a chiunque di dare spazio a nuove aggressioni verbali.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli interverranno dopo questo spiacevole siparietto? Questo non si sa ancora, sta di fatto che tutti i personaggi che si affacciano al mondo dello spettacolo dovranno imparare purtroppo a fare i conti con coloro i quali si nascondono dietro uno schermo per usare termini troppo pesanti e per lo più anche privi di fondamento.