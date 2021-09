La sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5 e il conduttore del programma, Alfonso Signorini ha voluto rilasciare alcune indiscrezioni riguardo le nuove regole che dovranno imparare i coinquilini della casa più spiata d'Italia.

In particolare, Signorini ha svelato alcune novità riguardo alle modalità di squalifica dal gioco: per la nuova edizione, infatti, l'espulsione avverrà automaticamente soltanto nel caso di bestemmie. Gli altri casi, invece, saranno puniti valutando l'intenzione e non i termini, ha detto Alfonso Signorini nell'intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

La squalifica avverrà soltanto in caso di bestemmie

Alfonso Signorini ha svelato diverse novità in merito al regolamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la più importante riguarda la squalifica: i concorrenti, infatti, saranno squalificati in via automatica dal gioco soltanto in caso di bestemmie. Relativamente invece all'eventuale uso di altri termini sconvenienti il conduttore ha dichiarato: "Ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola ad offendere, ma l'intenzione della persona". Poi ha aggiunto: "Le bestemmie saranno sempre punite".

Ogni caso, quindi, verrà valutato in base a diverse circostanze e non conterà più soltanto la parola detta, nel caso in cui venga pronunciata una bestemmia, però, non ci sarà alcuna valutazione e si procederà immediatamente alla squalifica del concorrente dal gioco.

Alfonso Signorini sarà al fianco di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, le novità riguarderanno anche gli opinionisti. Al fianco di Alfonso Signorini, infatti, ci saranno la conduttrice televisiva Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

A tal riguardo, Signorini ha dichiarato: "Avremo due grandi sorelle, delle signore stupende e due grandi pettegole".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, il conduttore ha parlato delle altre novità che riguardano il programma: "Oltre al day-time su Canale 5, andremo in onda 24 ore su 24 su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra".

Il cast del Grande Fratello Vip 6

Proprio ieri, lunedì 6 settembre è stato confermato il cast ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A varcare la soglia della casa più spiata d'Italia, saranno: Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani, Carmen Russo, Amedeo Goria, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico, Samy Youssef, Giucas Casella, Sophie Codegoni, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Alex Belli, Andrea Casalino, Soleil Sorge, Nicola Pisu, Ainett Stephens, Manila Nazzaro e Tommaso Eletti.