Lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5, ha avuto inizio la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto le danze, invitando sul palco le nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Poi il conduttore ha iniziato man a mano a far entrare nella casa i concorrenti. La maggior parte dei partecipanti si trova quindi già in gioco da lunedì, ma molti altri vip entreranno in gara dalla puntata di venerdì 17 settembre.

I concorrenti già entrati nella casa

I primi tre concorrenti a entrare in gioco nella nuova edizione sono stati Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Raffaella Fico.

La modella si è esibita in un sensuale ballo, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia e ha confessato di non nutrire una particolare simpatia per uno dei concorrenti, ma non ha voluto dire il nome.

Aldo Montano, olimpionico di scherma, è entrato come quarto concorrente nella casa del Grande Fratello ed è stato seguito dalle tre sorelle e principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè, le quali hanno confessato di voler cercare l'amore all'interno della casa, dichiarando: "Cerchiamo i boni". Dopo di loro, hanno fatto ingresso nella casa anche Alex Belli e il giornalista Amedeo Goria.

Durante la prima puntata del reality è entrato anche Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti.

Insieme al ventunenne, ha varcato la porta della casa anche la modella Ainett Stephens, con la quale Tommaso ha fatto subito amicizia.

Infine hanno fatto il proprio ingresso nella casa di Cinecittà anche Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Francesca Cipriani.

Soleil Sorge e Raffaella Fico hanno un botta e risposta

Nella prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci sono stati già i primi scontri, a causa delle nomination tra le donne: Soleil Sorge e Raffaella Fico, infatti, si sono affrontate in modo polemico, dopo la nomination fatta dall'influencer italo-americana, la quale ha poi dichiarato: "Mi fido di te Alfonso, che dici che mi guardava male, quindi nomino Raffaella Fico".

Immediatamente Raffaella ha risposto: "Mi stava antipatica, ma quando l'ho vista ho cambiato pensiero. Lo ricambio subito". La reazione di Soleil non è stata molto leggera, tanto che la giovane ha risposto con una parolaccia.

Anticipazioni seconda puntata Grande Fratello Vip 6

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 6, che andrà in onda venerdì 17 settembre, faranno il proprio ingresso nella casa tutti gli altri concorrenti di questa edizione.

In particolare entreranno in gioco: l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, l'attore Davide Silvestri, la cantante e conduttrice Jo Squillo, ma anche Samy Youssef, Andrea Casalino, Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Giucas Casella.