Il Grande Fratello Vip 6 ha "debuttato" con qualche giorno di anticipo in diretta streaming. In queste ore, infatti, sul sito Mediaset Play è andata in onda, per sbaglio, la diretta dalla casa più spiata d'Italia e le prime immagini hanno subito fatto il giro del web e dei social, "rovinando" così l'effetto sorpresa che si sarebbe avuto nel corso della prima puntata di questa nuova edizione, in programma lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5.

Cambia la casa del Grande Fratello Vip 6: le prime immagini per sbaglio in rete

Nel dettaglio, i fan attenti del Grande Fratello Vip 6 hanno avuto modo di notare che questo pomeriggio, seppur per pochi minuti, è andata in onda una diretta live dalla casa di Cinecittà.

Per pochi minuti si sono viste le prime immagini della nuova abitazione che accoglierà i concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno.

Il primo dettaglio che non è passato inosservato riguarda il soggiorno: come aveva anticipato il conduttore Alfonso Signorini, quest'anno si è scelto di ampliare moltissimo l'area della casa dove si trovano i vari divani.

A primo impatto, infatti, si nota subito che l'aria soggiorno è completamente diversa da quella dello scorso anno e decisamente più vasta e spaziosa rispetto al passato.

Nella nuova casa del GF Vip 6, arriva l'area denominata 'Love Boat'

Un'altra novità di questa edizione riguarda l'area della casa definita "Love Boat" che, come ha anticipato Signorini, sarà una sorta di "suite" dove finiranno i concorrenti meritevoli.

Quello che ha colpito è la presenza di due quadri che non sono passati affatto inosservati ai fan social del Grande Fratello Vip. In uno, infatti, è raffigurata la scena del bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci (l'unico che i due si sono dati nel corso della passata edizione, seguendo una prova ricompensa).

In un altro quadro, invece, si vedono Pierpaolo e l'attuale fidanzata Giulia Salemi in quello che fu uno dei primi baci che si sono scambiati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, che ha fatto da sfondo all'inizio della loro relazione sentimentale (che prosegue a gonfie vele ancora oggi).

Dal 13 settembre inizia l'avventura del Grande Fratello Vip 6 in tv

Al momento, quindi, sono queste le prime immagini della nuova casa di Cinecittà che sono finite per errore in rete, prima ancora che inizi la trasmissione.

Lunedì 13 settembre, infatti, Alfonso Signorini accoglierà i primi concorrenti che si metteranno in gioco per questa nuova lunga avventura, presenterà nel dettaglio tutti gli altri spazi della casa del GF Vip, in onda anche quest'anno con una doppia puntata settimanale in prime time.