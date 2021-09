Molti colpi di scena saranno al centro della nuova puntata di Brave and Beautiful prevista il 10 settembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV raccontano che Suhan Korludag prenderà una decisione inaspettata in merito alle sue nozze. In particolare, la sorella di Korhan deciderà di chiedere il divorzio a Cesur Alemdaroglu come promesso al padre Tahsin.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata venerdì 10 settembre

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti la nuova puntata che i telespettatori assisteranno venerdì 10 settembre dalle ore 14:45 in prima visione tv annunciano novità importanti.

In dettaglio, Tahsin chiederà a Korhan e Salih per quale motivo nessuno si è preoccupato di lui quando è stato rapito da Cesur. Inoltre, Korludag senior ammetterà di non fidarsi più di nessuno, visto che neanche sua moglie Adalet si era preoccupata per la sua sorte.

Suhan, intanto, si recherà a trovare Rifat alla sua officina per sfogarsi dopo il tentato omicidio di suo padre. Cesur vedrà la moglie attraverso le telecamere di sorveglianza, tanto da chiedere all'amico i motivi del suo arrivo.

Suhan rimane a dormire a Nisantasi

Nel corso della puntata del 10 settembre di Brave and Beautiful, Cahide comunicherà a Bulent di essere in attesa di un figlio. Per questo motivo, la donna pregherà l'uomo di far in modo che Hulya stia lontana il più possibile da lei.

In questo frangente, la moglie di Korhan capirà che Bulent e Banu sono sempre più intimi dopo aver ascoltato una loro conversazione telefonica.

Suhan, nel frattempo, rimarrà a dormire a Nisantasi dopo il colloquio avuto con Rifat. La mattina dopo, Hulya riuscirà ad entrare nella tenuta grazie ad un mazzo di chiavi in suo possesso.

Korludag decide di porre fine alle nozze con Cesur

Cesur cercherà di convincere la moglie a lasciare Nisantasi dopo l'aggressione subita. Ma Suhan respingerà l'offerta, tanto da decidere di porre fine alle nozze. Ovviamente Alemdaroglu apparirà furioso quando riceverà le carte del divorzio da parte dell'avvocato della Korludag.

Infatti, le strapperà in mille pezzettini in un impeto di collera.

Adalet, invece, si recherà a trovare suo fratello Riza in carcere. Proprio quest'ultimo cercherà di convincere la sorella a testimoniare contro Tahsin perché solo in questo modo potrà tornare libera.

Korhan, invece, dirà al padre di aver visto tutto in occasione dell'omicidio di Hasan e del direttore dell'orfanotrofio. Ed ecco che sul luogo giungeranno Cesur e Suhan dove Tahsin apparirà deciso a confessare tutta la verità di come sono andati realmente i fatti. Tuttavia, Korludag senior pretenderà che sua figlia divorzi ufficialmente dal Alemdaroglu prima dell'agognata rivelazione.