Il Grande Fratello Vip 6 è entrato subito nel vivo. Tra i concorrenti protagonisti di questa nuova edizione figura anche Raffaella Fico. Il 13 settembre, durante la prima puntata serale del Reality Show, l'ex fidanzata di Mario Balotelli ha fatto il suo ingresso tra le mura della casa di Cinecittà e non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del padre di sua figlia Pia.

Immediata la reazione di Balotelli che, sui social, ha sbottato e replicato a Fico, dicendosi stanco di sentire cattiverie sul suo conto.

La prima frecciatina di Raffaella Fico al GF Vip 6

Durante il video di presentazione realizzato per il Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico ha ammesso di aver avuto un grande amore nella sua vita, ovvero Mario Balotelli, che l'ha resa mamma della piccola Pia.

La showgirl ha aggiunto di aver lottato molto per far sì che il calciatore riconoscesse Pia come sua figlia a tutti gli effetti, e non ha risparmiato una stoccata nei suoi confronti: "Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più", ha dichiarato Raffaella nella prima puntata del GF Vip 6.

Signorini parla di 'bomba' sganciata da Fico

La sua dichiarazione non è passata inosservata, infatti Alfonso Signorini ha subito sottolineato come Raffaella abbia sganciato già la prima "bomba" di questa edizione del reality.

Molto probabilmente l'argomento Balotelli verrà tirato fuori anche nel corso delle prossime puntate della trasmissione.

Intanto, SuperMario non ha gradito per niente la frecciatina al vetriolo della sua ex fidanzata, e sui social ha prontamente replicato e sbottato dopo aver ascoltato le parole della mamma di sua figlia Pia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dura replica di Mario Balotelli che sbotta sui social

"Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa...", ha duramente sentenziato Balotelli, il quale ha sottolineato di essere stufo delle stoccatine che gli vengono rivolte da Raffaella, con la quale negli ultimi anni ha provato a ricostruire un rapporto per il bene della bambina.

L'ex attaccante di Inter e Milan, pur essendo lontano dall'Italia per motivi di lavoro, ha subito appreso cosa è successo nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 6 e non si è trattenuto.

Come si evolverà la situazione? Lo scorso anno, Balotelli fu un "protagonista indiretto" del reality, complici le varie incursioni che fece nel programma per sostenere il fratello Enock. Quest'anno tornerà nella casa di Cinecittà per un confronto con Raffaella Fico? Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.