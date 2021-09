La mattina di sabato 4 settembre, il cast del Grande Fratello Vip è stato aggiornato: Soleil Sorge è stata ufficialmente confermata nel ruolo di concorrente della sesta edizione, quella che debutterà in televisione lunedì 13. Tra coloro che si sono esposti per commentare questa notizia, spicca Alessandro Rosica: l'esperto di Gossip si è detto contrario alla partecipazione dell'influencer al reality, soprattutto perché sarebbe famosa esclusivamente per i suoi amori veri o inventati.

La conferma di un'altra donna nella casa del Grande Fratello Vip

Sono tre le celebrità che sono state ufficializzate nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip: dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, un'altra donna è stata inserita nell'elenco dei vipponi che a breve varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Ad animare le puntate del reality-show dal prossimo 13 settembre, sarà anche Soleil Sorge. Il pubblico televisivo conosce la ragazza come ex corteggiatrice di Uomini e donne e come naufraga di una delle ultime stagioni dell'Isola dei Famosi (ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con la mamma).

Sul sito del programma, inoltre, la giovane di origini americane è stata descritta come queste parole: "Si dice molto agguerrita e motivata ad affrontare questa nuova esperienza all'interno della casa".

Il commento sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo che sul web è stata pubblicata la prima foto di Soleil da concorrente del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Rosica si è esposto su Instagram per commentare questa "novità".

In realtà, da settimane Sorge era accostata al programma di Canale 5, mancava solamente la conferma ufficiale degli addetti ai lavori che è arrivata oggi, sabato 4 settembre.

L'esperto di gossip, dunque, ha voluto dire la sua sulla scelta della produzione di arruolare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast della sesta edizione, quella che sta per debuttare pochi mesi dopo il trionfo di Tommaso Zorzi.

In una Stories che ha pubblicato sul suo profilo, il romano ha scritto: "Oltre a finti gossip e a baggianate, non so cosa abbia fatto questa qui".

Parole forti che Rosica non ha risparmiato neppure a chi ha scelto Soleil: "Alla fine gira sempre la stessa gente con le stesse scuderie. Ma il cambiamento televisivo? Credo ci vorranno molti anni".

Attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip

Con la conferma di Soleil, il numero di concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip sale a tre. Nelle ultime settimane, infatti, sono state presentate al pubblico altre due donne che nella casa sperano di farsi conoscere meglio, mettendo in mostra lati inediti dei loro caratteri.

Katia Ricciarelli ha fatto sapere che proverà a far diventare un po' più popolare la musica lirica che rappresenta, ma ha anche avvisato i suoi futuri compagni di viaggio che sarà sempre schietta e sincera, anche nelle situazioni più scomode.

Sophie Codegoni, invece, ha smentito i gossip che la volevano legata a Fabrizio Corona: "Sono super single, lui è un amico e una persona meravigliosa che mi sta aiutando tanto.

Nella casa potrei trovare l'amore". L'ex tronista di Uomini e Donne, poi, ha promesso ai fan che tra le mura di Cinecittà parlerà liberamente dei motivi che hanno portato alla fine della sua relazione con Matteo Ranieri, il ragazzo che ha scelto davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi.

"Mi ha lasciata lui perché non gli piacevo né fisicamente né caratterialmente", ha tuonato la 19enne alcuni giorni fa.