Mancano pochi giorni all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la sesta dedicata ai personaggi famosi. Uno dei concorrenti del cast, Aldo Montano, ha dato un'anticipazione molto importante sulla durata del programma: la finale è prevista per il prossimo 13 dicembre, ma potrebbe slittare in caso di buoni ascolti. Lo sportivo, inoltre, non ha escluso di poter arrivare al punto di farsi cacciare pur di tornare a casa dopo una reclusione troppo lunga.

Aggiornamenti sulla durata del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha dichiarato alla stampa di non sapere quando finirà l'edizione del Grande Fratello Vip che debutterà lunedì prossimo su Canale 5: il presentatore, infatti, ha detto che le decisioni verranno prese strada facendo, soprattutto in memoria di cosa è successo meno di un anno fa (il programma è stato allungato due volte da Mediaset per i buoni ascolti che ha fatto registrare).

Un concorrente del cast, però, ha dato una versione diversa su questo argomento, cioè ha fornito una data precisa su quando è prevista la messa in onda dell'ultima puntata della sesta stagione.

Intervistato pochi giorni prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, Aldo Montano ha fatto sapere che la "reclusione" dovrebbe durare circa tre mesi, sempre che gli addetti ai lavori non decidano di far slittare il gran finale come è accaduto quando a vincere è stato Tommaso Zorzi.

Le dichiarazioni di un protagonista del Grande Fratello Vip

A pochissimi giorni dall'inizio dell'avventura tra le mura di Cinecittà, Aldo Montano ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche del tempo massimo che dovrebbe trascorrere nella casa.

"La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare", ha fatto sapere lo sportivo quando mancano meno di 38 ore all'inizio della sesta edizione del reality-show Mediaset.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno supposto che il programma avrà una durata minima di tre mesi (dal 13 settembre al 13 dicembre 2021) ma, se gli ascolti delle puntate del lunedì e del venerdì sera saranno soddisfacenti o almeno in linea con quelli del GF Vip 5, la finalissima potrebbe essere spostata di settimane o addirittura di mesi.

Il campione toscano si è detto scettico sul lungo percorso che sta per intraprendere, soprattutto se i vertici di rete dovessero decidere di allungare di tanto il programma, facendo trascorrere ai vipponi le feste di Natale e Capodanno da "reclusi".

Conto alla rovescia per l'inizio del Grande Fratello Vip

"Io so stare alle regole, ma non saremo in galera", ha proseguito Montano nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando soprattutto perché contiene uno spoiler molto interessante sula durata del Grande Fratello Vip 6.

Lo sportivo, infatti, ha spiegato che se non ce la farà più, troverà il modo di farsi cacciare, magari infrangendo il regolamento che lui e tutti gli altri concorrenti hanno firmato di recente.

La casa più spiata d'Italia, dunque, sta per riaprirsi per ben 22 nuovi protagonisti: il cast della sesta edizione del reality, però, sarà presentato in due diverse serate, ovvero nella prima del 13 settembre e nella seconda di venerdì 17.

I personaggi famosi che sono in quarantena preventiva dallo scorso 6 settembre (isolati in una camera d'albergo fuori Roma nell'attesa di cominciare l'avventura), debutteranno tra le mura di Cinecittà nel corso della prima diretta di quest'anno, mentre tutti gli altri entreranno in gioco qualche giorno dopo e in seguito all'esito negativo di tutti i controlli anti-Covid ai quali i vipponi vengono sottoposti regolarmente.