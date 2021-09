Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha trattato nuovamente l'argomento Soleil-Gianmaria. Il presentatore ha voluto indagare sul tipo di rapporto che i due hanno deciso di avere dopo l'ennesimo scontro davanti alle telecamere, ma non è emerso nulla di positivo. Terminata la diretta, Antinolfi si è sfogato con i compagni dicendosi pronto ad abbandonare la casa pur di non dover condividere più le giornate con Sorge, che presto potrebbe anche essere querelata per le cose che ha detto tra le mura di Cinecittà sull'ex.

Lo sfogo di Antinolfi al Grande Fratello Vip 6

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 20 settembre, Soleil ha sparato a zero su Gianmaria, ribadendo davanti a tutti che avrebbe assunto comportamenti al limite dello stalking nei suoi confronti. Se in diretta ha fatto fatica a difendersi dalle accuse che gli ha lanciato la ex, è qualche ora dopo che Antinolfi ha preso posizione ed ha minacciato seri provvedimenti.

Dopo aver sentito Sorge descriverlo come un uomo ossessivo e pronto a tutto pur di fare coppia con qualche donna famosa ("Lasciò Dayane per andare a cena con Belen e farsi una storiella con quella più conosciuta"), il napoletano si è sfogato con alcuni compagni di reality.

"Io me ne voglio andare.

Domani mattina vado via. Ha detto cose gravi e non voglio rimanere qui con lei, non la voglio più davanti agli occhi", ha tuonato l'imprenditore in preda ad un momento di sconforto dopo l'ennesimo battibecco con l'influencer davanti alle telecamere.

La lite in diretta al Grande Fratello Vip

Resosi conto che Soleil l'ha paragonato ad uno stalker, Gianmaria ha chiesto di poter entrare in contatto con i propri legali per procedere contro la compagna di Grande Fratello Vip.

"La querelo, deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto.

La faccio denunciare dai miei avvocati. Non si possono usare questi termini con leggerezza. Ci saranno seri provvedimenti per questo", ha fatto sapere Antinolfi la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Il ragazzo si è difeso raccontando che quello che Sorge chiama "stalking" non sarebbero altro che piccole attenzioni che lui ha avuto nel periodo precedente alla loro rottura definitiva: "Le portavo la colazione oppure le proponevo una vacanca o di andare in barca".

"Dopo che la storia è finita, mi ha chiamato perché voleva avere un rapporto intimo", ha aggiunto l'imprenditore nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 21 settembre.

Un segreto non detto al Grande Fratello Vip

Soleil ha continuato a punzecchiare Gianmaria fino a poco prima di andare a dormire: la ragazza, infatti, non ci sta al fatto che l'ex passi per la vittima della situazione, e di conseguenza lei come la carnefice.

Sorge ha rivendicato il proprio diritto di non volere una storia d'amore importante in un periodo delicato della sua vita, un diritto che Antinolfi non avrebbe rispettato pressandola con un corteggiamento che lei ha sempre respinto.

Uno degli ultimi attacchi che l'influencer ha fatto all'ex, riguarda un segreto che nasconderebbe: "Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai nella casa, di che si tratta?".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spronato il napoletano a soddisfare questa sua curiosità, ma lui non si è sbilanciato, anzi si è detto spiazzato dalla dichiarazione della persona che lo rappresenta all'esterno.

Insomma, tra Soleil e Gianmaria volano ancora stracci e sicuramente anche durante la prossima puntata si parlerà di loro e di questo litigioso ed irrisolto rapporto d'amore, odio e amicizia, tutti sentimenti vissuti a singhiozzo e a giorni alterni tra le mura di Cinecittà.