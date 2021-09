Non accenna a placarsi l'astio di Soleil nei confronti di Gianmaria, suo compagno d'avventura al Grande Fratello Vip. Dopo aver bisticciato durante la terza puntata, i due ex hanno dato vita ad un altro scontro tra le mura di Cinecittà: l'influencer ha reso pubblici i motivi per i quali Antinolfi avrebbe preferito Belen a Dayane Mello, arrivando ad accusarlo di stalking e di azioni che potrebbero immediatamente attivare i suoi avvocati.

Discussioni post puntata al Grande Fratello Vip

Il flirt che hanno avuto nel recente passato, ha lasciato strascichi non indifferenti tra Soleil e Gianmaria.

Anche nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 20 settembre, infatti, i due hanno litigato davanti a tutti ricordando i motivi per i quali è finita la loro frequentazione.

Sorge ha ribadito che nell'ultimo periodo Antinolfi era diventato ossessivo e i suoi comportamenti erano al limite dello stalking; lui ha negato tutto e si è giustificato dicendo che ha sempre trattato la 27enne come una principessa, ovvero dandole solamente amore.

Al termine della diretta, poi, l'inlfuencer è tornata sull'argomento e, chiacchierando con gli altri vipponi, si è lasciata andare a riflessioni pungenti sull'imprenditore che secondo lei sta partecipando al reality-show di Canale 5 solo grazie agli amori da copertina che ha avuto.

L'affondo di Sorge al Grande Fratello Vip

"Lui si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo", ha tuonato Soleil in merito alla presenza di Gianmaria nel cast del Grande Fratello Vip 6.

Secondo la ragazza, infatti, il napoletano sarebbe sempre andato alla ricerca di compagne vip per finire sui giornali di Gossip nonostante faccia tutt'altro lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Qui ha parlato con tutti della nostra storia, io mai. Ora ha puntato Sophie per farsi un'altra storiella", ha aggiunto Sorge nello sfogo notturno che hanno ripreso le telecamere di Canale 5.

L'italo-americana ha anche spiegato che è sempre stata dubbiosa sulla frequentazione con Antinolfi perché in passato è stato legato a Dayane Mello, sua cara amica: "Gli ho dato una possibilità perché a lei andava bene, anche se mi aveva messa in guardia".

"Lui è un coccodrillo, non un coniglietto", ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne prima di ricordare i comportamenti a suo dire ossessivi che l'uomo avrebbe assunto non molto tempo fa per cercare di convincerla a fidanzarsi ufficialmente.

Altre stoccate al compagno di Grande Fratello Vip

L'altra notte, Soleil era un fiume in piena: presa dall'ira scaturita in lei dagli ultimi sviluppi nel rapporto con Gianmaria, qualche ora fa la ragazza si è lasciata andare a confidenze sul passato sentimentale del suo ex.

Parlando con i compagni di Grande Fratello Vip, Sorge ha tuonato: "Volete sapere perché ha mollato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen ed ha potuto farsi una storiella con quella più famosa".

Antinolfi è attaccato da più fronti: anche Adriana Volpe ha messo in dubbio la sua sincerità quando ha detto che secondo lei ricercherebbe appositamente fidanzate molto conosciute per finire sulle riviste di gossip.

"Ma che ci fai tu qui che sei un imprenditore?", ha chiesto Soleil sulla scia del discorso che ha fatto l'opinionista del reality-show durante la terza puntata.

"Per fare un'esperienza", si è limitato a dire il ragazzo in evidente imbarazzo di fronte a tutte le critiche che ha ricevuto in diretta tv.

Al termine del collegamento con Alfonso Signorini, Gianmaria si è detto dispiaciuto per come è stato trattato e pronto a lasciare il gioco se le cose dovessero proseguire su questa linea.