All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di polemiche e, questa volta, nel mirino è finito Amedeo Goria. L'ex marito di Maria Teresa Ruta, in questi giorni di permanenza all'interno della casa sta condividendo il letto matrimoniale con la bellissima Ainett Stephens. A quanto pare, nel corso della notte, ci sarebbero stati degli atteggiamenti strani da parte di Goria, al punto che si è ipotizzato che abbia un po' allungato le mani nei confronti della showgirl, che per anni è stata la mitica "gatta nera" nel game show "Mercante in fiera" in onda su Italia 1.

Polemica su Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Amedeo Goria durante il daytime del GF Vip 6 avrebbe ammesso di aver fatto qualche grattino sulla mano alla bella Ainett, con la quale sta condividendo uno dei letti matrimoniali presenti all'interno della casa più spiata d'Italia.

La Stephens, invece, avrebbe confessato ad alcune delle sue inquiline, di un presunto avvicinamento sospetto nella notte proprio da parte di Amedeo.

A quanto pare, l'ex marito di Maria Teresa Ruta, si sarebbe lasciato andare un po' troppo nei confronti della bella showgirl, e avrebbe allungato un po' troppo le mani.

Sui social, circola un video in cui Francesca Cipriani, parlando proprio con Ainett, le chiede espressamente se Goria abbia allungato le mani nei suoi confronti.

Ainett Stephens 'toccata troppo' da Amedeo Goria?

"Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani? Ti allunga le mani?", chiede insistentemente Francesca Cipriani alla sua compagna di avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6.

La risposta di Ainett, però, non è molto chiara ma solo intuitiva e lascerebbe pensare al fatto che Goria si sarebbe lasciato andare a qualche carezza di troppo.

Sta di fatto che molti utenti social che seguono e commentano le avventure dei concorrenti del GF Vip 6, 24 ore su 24, hanno subito chiesto dei provvedimenti nei confronti di Amedeo, ritenendo che ci sarebbe stato anche un momento in cui l'uomo avrebbe provato a palpare il lato B della showgirl.

Goria criticato anche perché sta sempre in mutande nella casa del GF Vip

Cosa succederà a questo punto? La questione verrà affrontata nel corso della seconda puntata del reality show, in programma venerdì 17 settembre su Canale 5?

In attesa di scoprirlo, Amedeo Goria nelle ultime ore si è ritrovato al centro delle polemiche social anche per la sua scelta iniziale di non indossare i pantaloni.

Il giornalista sportivo, infatti, trascorreva gran parte della sua giornata in casa sempre in mutande e questo particolare non era passato inosservato sui social, scatenando non pochi commenti negativi a riguardo.