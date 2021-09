Katia Ricciarelli è finita al centro di una bufera mediatica. La concorrente del Grande Fratello Vip 6, per ironizzare sulla camicia indossata da Alex Belli, ha utilizzato una parola omofoba. L’episodio non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24.

L’accaduto

Nella serata di mercoledì 15 settembre, i “vipponi” si sono ritrovati in salone per l’aperitivo. In occasione di una chiacchierata tra coinquilini, Carmen Russo ha notato il look di Alex Belli: l’attore ha indossato una camicia molto appariscente. Lo stesso Alex ha ironizzato, dichiarando che quella era la camicia più sobria messa in valigia.

A quel punto Katia Ricciarelli ha chiosato: “Sembri un po’ ricch… con quella camicia”. I concorrenti presenti alla scena hanno preferito sorvolare sull’accaduto. I telespettatori della diretta h24, invece, hanno dato adito a una polemica.

La reazione di alcuni telespettatori

Secondo alcuni utenti del web, Katia Ricciarelli andrebbe squalificata dal Reality Show. Il motivo? Per l’ennesima volta nella casa di Cinecittà sarebbe stato utilizzato un termine omofoba con leggerezza. Secondo altri telespettatori, il fatto che gli altri “vipponi” abbiano fatto finta di nulla è ancora più grave.

Al momento non è chiaro come decideranno di agire gli autori del reality show. Lo stesso Signorini, prima dell’inizio del GF Vip 6, in un’intervista ha fatto sapere che quest’anno ci sarà un po’ più di elasticità.

Nel dettaglio, non verrà fatto un processo al singolo termine ma all’intenzione. Il cambio di regolamento, è avvenuto dopo che lo scorso anno sono stati squalificati moltissimi “vipponi” per avere utilizzato un termine considerato “politicamente scorretto”. L’unica cosa su cui il programma non transige, sono le bestemmie. Il conduttore ha fatto sapere che quelle verranno sempre punite con la squalifica del concorrente.

Ricciarelli a rischio squalifica

Ad alimentare la polemica su Katia Ricciarelli c’è anche una presunta bestemmia. Secondo alcuni telespettatori della diretta h24, la cantante lirica al termine della prima diretta del Grande Fratello Vip 6 avrebbe pronunciato l’epiteto. Per questo motivo in molti hanno chiesto la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo.

Mentre nel caso della parola omofoba c’è un video sul web che incrimina la “vippona”, in merito alla presunta parola blasfema non c’è alcuna prova che testimoni l’accaduto. Starà agli autori verificare tutti i video della casa e capire se il misfatto è stato compiuto o meno. L’unica cosa certa è che al momento Katia Ricciarelli è la concorrente più discussa e criticata dai telespettatori.