Nonostante sia sempre più amato e benvoluto dalle fan che non perdono occasione per richiedere una foto con lui, Can Yaman non starebbe attraversando un momento felice sul versante sentimentale. Pare sempre più concreta l'ipotesi che la relazione con Diletta Leotta sia arrivata al capolinea e a proposito di ciò il Magazine Diva e Donna ha pubblicato degli scatti che ritraggono l'attore turco in preda alla disperazione. Secondo il settimanale il sex-symbol sarebbe in lacrime in seguito ad una crisi di nervi sopraggiunta in seguito alla rottura con la giornalista di DAZN.

Nel frattempo, da parte dei diretti interessati non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale.

Can Yaman in lacrime

Non stanno più insieme dalla vacanza in Turchia: Diletta e Can sembravano ad un passo dal dire il fatidico sì ma poi improvvisamente qualcosa è cambiato. L'attore turco e la giornalista catanese hanno proseguito le loro vacanza separati tanto che Yaman non ha neanche preso parte al trentesimo compleanno di Leotta. Neanche sul red carpet della 78° Mostra del Cinema di Venezia i due belli dello showbiz hanno sfilato uno di fianco all'altro, anzi Diletta ha lasciato la Laguna poco prima che giungesse Can. Quest'ultimo poi non ha lesinato sguardi di intesa ad una collega israeliana avvalorando ancora di più la tesi della chiusura definitiva della love story.

Ma secondo Diva e Donna, Can sarebbe tutt'latro che sereno. 'Le lacrime di Can Yaman rimasto solo', si può leggere sulla rivista a corredo di un'immagine che ritrae l'affascinante protagonista di DayDreamer piegato su se stesso. Ora le lacrime non sono visibili nello scatto ma secondo il magazine non vi sono dubbi sul fatto che il trentunenne stia soffrendo molto per come sia finita con la bellissima Diletta, tanto che si parla addirittura di una crisi di nervi.

Lavoro e amore non vanno di pari passo

Sul fronte lavorativo per Can va a gonfie vele. L'attore a breve sarà sul set di 'Viola come il mare' al fianco di Francesca Chillemi, e anche 'Sandokan', dove rivestirà il ruolo di protagonista, prenderà il via non troppo tardi. Ma il cuore di Can, a quanto pare, necessita attualmente di qualche cura: tanta sarebbe la sofferenza provata da Can.

Resta però qualche dubbio circa le motivazioni che spingono i due diretti interessati a tacere sull'argomento: se dicessero come stanno le cose sicuramente tanto Gossip sarebbe facilmente evitato.

D'altra parte anche Diletta, intervista da Veronica Gentili non ha fatto cenno a Can quando si è parlato del suo uomo ideale. Il silenzio, in ogni caso, pare essere più che esplicativo della situazione. Certamente i due giovani, rifugiandosi nei loro numerosi impegni di lavoro, troveranno conforto.