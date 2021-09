Entra nel vivo il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini in queste ore sta animando moltissimo il mondo social e, in tantissimi, hanno puntato il dito contro Katia Ricciarelli per una serie di uscite infelici fatte in queste ore. La cantante lirica si è lasciata andare a una caduta di stile nei confronti di Manuel Bortuzzo e poi ha usato un termine omofobo rivolgendosi ad Alex Belli, scatenando l'ira e l'indignazione del mondo social.

Lo scivolone di Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Nel dettaglio, i numerosi fan che seguono e commentano le vicende dei concorrenti del GF Vip 6, non hanno potuto fare a meno di sottolineare un episodio sgradevole avvenuto nel corso delle ultime ore all'interno della casa di Cinecittà.

A quanto pare, infatti, Katia Ricciarelli si è lasciata scappare il termine "paralitiche" quasi a volerlo dire in senso dispregiativo, in presenza di Manuel Bortuzzo, il giovane ragazzo che qualche anno fa rimase paralizzato dopo essere stato colpito per sbaglio da un proiettile.

Il web polemico contro Katia e la mancanza di rispetto per Manuel Bortuzzo

Ricciarelli, parlando delle tre principesse che quest'anno sono state scelte nel cast del Grande Fratello Vip, si è lasciata scappare il termine "paralitiche", a voler dire che sono poco attive nella casa e non si alzano quasi mai.

Immediata la reazione del mondo social: in tantissimi hanno puntato il dito contro l'ex moglie di Pippo Baudo, evidenziando il fatto che sarebbe stata a dir poco sgradevole, dato che in presenza si trovava anche Manuel Bortuzzo, che non avrebbe proferito parola.

Gli utenti social, però, chiedono a gran voce che la produzione del Grande Fratello Vip 6 possa intervenire in prima persona e prendere dei provvedimenti nei confronti della donna, considerata il personaggio di spicco di questa nuova edizione del reality show.

Nella casa del GF Vip 6 Katia usa anche un termine omofobo

Questo, infatti, non è stato l'unico scivolone fatto da Katia Ricciarelli nel corso delle ultime ore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna ha commentato in maniera fin troppo colorita l'outfit di Alex Belli e in particolar modo non gradendo la camicia che indossava l'attore, ha esclamato: "Sembri un ric...".

Katia, quindi, si è lasciata andare a un termine considerato altamente omofobo che ha ulteriormente scatenato la rabbia del mondo social che segue il Grande Fratello Vip 6.

Quale sarà a questo punto la reazione degli autori del reality show, capitanati da Alfonso Signorini? Porteranno alla luce, nel corso della seconda puntata, questi atteggiamenti poco consoni della signora Ricciarelli? Lo scopriremo venerdì sera in diretta su Canale 5.