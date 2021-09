Dopo due settimane di convivenza forzata, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono sempre più vicini. Tuttavia, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati protagonisti di un episodio curioso. Durante un momento di coccole, il nuotatore ha respinto le avances della coinquilina per non sgualcire la camicia.

L'accaduto

Nella serata di martedì 28 settembre, la più piccola delle Principesse d'Etiopia e Manuel Bortuzzo si sono ritrovati da soli in giardino. Tra una chiacchiera e una confidenza, Lulù si è avvicinata per dare un bacio al coinquilino.

Successivamente, la giovane ha cercato di baciare i pettorali del nuotatore. Quest'ultimo, però, ha rifiutato le avances per un motivo ben preciso.

Nel video presente sul web, si vede il 22enne mentre "sgrida" la coinquilina: "La camicia ti prego, questa costa tantissimo". Anziché essere indispettita, la più piccola delle sorelle Selassié è tornata a baciare Manuel. Questa volta lo sportivo non ha avuto nulla di ridire e si è lasciato andare.

L'ipotetica coppia divide alcuni telespettatori

All'interno della casa del Grande Fratello Vip presto potrebbe nascere una coppia: i "Bortussié". Se da un lato ci sono alcuni fan che hanno già inventato una ship per chiamare Lulù e Manuel, dall'altro ci sono alcuni telespettatori che non sono affatto convinti.

In occasione della quinta puntata, Signorini ha mostrato alcune clip sulla presunta coppia. Lulù, incalzata dal conduttore, si è lasciata andare a dei commenti carini verso Bortuzzo: "Con me è dolce e secondo me è vero". La più piccola delle sorelle Selassié ha anche ammesso di volersi vivere questo momento al meglio. Al contrario, il 22enne di Treviso è apparso più pacato e distaccato nel dare un giudizio.

Secondo alcuni utenti, Manuel vorrebbe solamente vivere la cosa con più tranquillità. Secondo altri invece, il nuotatore potrebbe non essere affatto preso da Lulù.

Il desiderio di Bortuzzo

Manuel Bortuzzo sta cercando di farsi conoscere dai suoi compagni d'avventura. Dopo avere parlato del giorno dell'incidente, il diretto interessato ha toccato l'argomento della paternità.

Nel dettaglio, il 22enne ha fatto sapere di non potere avere dei figli attualmente. Tuttavia, sta facendo delle cure per avere delle stimolazioni. Manuel non ha nascosto che la situazione non è facile, ma al tempo stesso ha reso noto un desiderio: quello di diventare padre in futuro.

Ancora una volta, Bortuzzo ha cercato di sdrammatizzare la cosa con ironia: "Se guardo l'aspetto positivo, posso starci anche tutta la notte con una ragazza".