Il Moige (Movimento Italiano Genitori) non ammette il comportamento del giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria. La sicurezza dei bambini è importante e ciò che è avvenuto all'interno della Casa di Cinecittà non è per nulla consono nemmeno per un pubblico adulto.

Il Moige commenta: 'Ha toccato il fondo'

L'associazione si schiera quindi contro il Grande Fratello Vip. Non solo, non approva alcuni fatti avvenuti all'interno della casa di Cinecittà. "Ha toccato il fondo" afferma con un comunicato. La modella Ainette Stephens avrebbe subito atti esplicitamente sessuali da Goria, senza essere consenziente.

Episodi da "marpione" sono stati reiterati fin dall'inizio, aumentati dalla seconda puntata, visto che i due condividono lo stesso letto. Di questo non si é capito il motivo.

Elisabetta Scala, responsabile dell'Osservatorio Media, ha fatto conoscere il comunicato emesso dal Moige. Nel documento viene così alla luce ciò che molti telespettatori hanno visto: Ainette Stephens non si sarebbe mostrata consenziente ai palpeggiamenti e ad alcun atto erotico. Quanto é accaduto non solo non é ammissibile, ma mostra che si ricorre a mezzi di dubbio gusto. I telespettatori sia adulti che bambini potrebbero vedere violato il senso civico.

La cultura che svaluta ogni valore e ammette l'abuso della donna

Nel reality Il Grande Fratello volutamente si é passato per 'normale' e peggio ancora 'divertente' la molestia sessuale, soprattutto verso la donna.

Molti ridono, altri trasferiscono il comportamento nella realtà. Tutto diventa lecito, in nome degli ascolti riportati. Invece "Il Moige richiama le aziende inserzioniste alla propria responsabilità".

Il presidente responsabile del Moige termina così: "Richiamiamo le aziende a valutare attentamente la collocazione dei propri investimenti pubblicitari".

C'è inoltre chi sostiene o almeno suppone che gli stessi autori abbiano fomentato alcune scene per ottenere pubblicità.

C'è chi difende e il trash rientra nella normalità

La compagna di Amedeo Goria difende il giornalista che gira per la Casa in mutande. La colpa di non avere introdotto pantaloncini in valigia é solo sua. In seguito però cambia idea e Vera Miales, questo é il suo nome, rimprovera il compagno che la sta rendendola ridicola e facendo passare per tradita.

La modella accusa anche le due avvenenti ragazze (Stephens e Cipriani) che, attraverso il giornalista, mirano al successo. In ogni caso ci sono filmati in cui si vede Amedeo a letto che, dopo avere sfilato il pigiama, toglie anche le proprie mutande. Nei reality le regole pare non vengano rispettate nemmeno dal Grande Fratello stesso.