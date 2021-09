Le anticipazioni di Love is in the air si fanno sempre più avvincenti: tutte le certezze di Eda di colpo crolleranno in seguito ad un gravissimo incidente che vedrà coinvolto Serkan.

Le trame delle puntate della soap turca con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin in onda su Canale 5 dal 27 settembre all'1 ottobre vedranno la paesaggista pronta a far di tutto per riconquistare l'architetto che in seguito all'incidente ha perso la memoria e non si ricorda di lei. Frattanto anche Engin e Piril dovranno chiarirsi: l'amico di Serkan sarà convinto che la moglie è incinta.

Serkan torna alla ArtLife con Piril

Love is in the air prosegue con avvincenti intrighi che vedranno impegnati i protagonisti della soap ambientata in Turchia. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 settembre a venerdì1 ottobre, Serkan sembrerà scomparso nel nulla. Dal drammatico incidente che ha coinvolto l'architetto saranno passati ben due mesi, ma Eda non si lascerà scoraggiare dalle ultime vicende. La paesaggista continuerà le ricerche dell'uomo che ama poiché convinta che sia ancora vivo. Nel frattempo la ragazza con grande energia continuerà a gestire la ArtLife.

All'improvviso, Bolat arriverà in studio ma non sarà da solo. Con Serkan arriverà Selin: l'architetto la terrà stretta per mano.

La ragazza spiegherà a tutti i dipendenti dell'azienda che dopo l'incidente, Serkan ha perso la memoria e quindi non ricorda più dell'esistenza di Eda. Quest'ultima, di fronte a tale verità, che inevitabilmente la sconvolgerà, non si darà per vinta. Anzi, Eda farà di tutto per riconquistare l'architetto cercando di risvegliare in lui il ricordo del loro profondo amore.

Engin convinto che Piril è in dolce attesa

Un divertente equivoco coinvolgerà un'altra coppia di Love is in the air, ossia Engin e Piril. L'amico di Serkan, dopo aver ascoltato sua moglie mentre sarà impegnata in una conversazione telefonica con un'amica, sarà convinto che ben presto diventerà padre. In realtà, Piril non sarà in dolce attesa ma parlerà con l'amica di una gattina incinta e non certo di se stessa e si dimostrerà interessata ad adottare un piccolo gatto.

Insomma, mentre per Eda e Serkan il lieto fine sembrerà ancora una volta allontanarsi, proprio quando sembrava a portata di mano, il ritorno di Selin per l'ennesima volta rimescolerà le carte in tavola.

Love is in the air, che ha conquistato da subito il pubblico italiano, continuerà con grandissimi colpi di scena. L'appuntamento con la soap di Canale 5 resta fissato per il pomeriggio, dopo le strisce quotidiane di Amici 21 e di Grande Fratello Vip.