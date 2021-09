Sangiovanni è senza ombra di dubbio il cantante del momento. Dopo il grande successo ottenuto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la carriera del cantante non si è più fermata. Questa estate ha dominato le classifiche di vendita del nostro paese con la hit "Malibù" che ha ottenuto un successo a dir poco clamoroso. E, in queste ultime settimane, si è parlato anche di una possibile partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2022, al punto che il pupillo di Maria De Filippi ha scelto di fare chiarezza.

Sanremo 2022, Sangiovanni sarà in gara tra i Big?

Nel dettaglio, in una recente intervista concessa a Mattia Marzi, il giovane Sangiovanni si è raccontato a cuore aperto parlando anche di quelli che potrebbero essere i suoi prossimi impegni dal punto di vista professionale.

Tra questi si era parlato di un possibile approdo sul palco dell'Ariston, nelle vesti di Big del Festival di Sanremo 2022, che sarà nuovamente condotto e diretto da Amadeus.

Ma sarà davvero così? Sangiovanni sarà in gara al prossimo Sanremo con un brano inedito? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato lui stesso, rivelando che per il momento non è nei suoi piani partecipare alla kermesse musicale che sarà in onda su Rai 1 il prossimo febbraio.

Il cantante di Amici rompe il silenzio sul Festival di Sanremo 2022

"Sanremo? Non è in programma per ora, poi magari cambio idea", ha dichiarato Sangiovanni nel corso della sua ultima intervista aggiungendo che non sta bluffando e che sicuramente al momento farebbe più notizia una sua assenza al Festival piuttosto che la sua presenza.

Il fidanzato di Giulia Stabile ha poi ammesso che prima di arrivare a calcare il palco dell'Ariston, dove ogni minima mossa viene ingigantita dalla stampa, bisogna prepararsi bene psicologicamente e per il momento ritiene di non essere ancora pronto.

"Io ora non ho tempo", ha ammesso Sangiovanni aggiungendo poi che al Festival di Sanremo bisogna partecipare con un brano giusto che rappresenti l'artista al 100%, altrimenti si corre il rischio di fare una brutta figura e di portarsi a casa un sonoro flop.

Ci saranno degli ex allievi di Amici 20 al Festival di Sanremo 2022?

In attesa di scoprire se Sangiovanni cambierà idea sul Festival di Sanremo 2022, i fan dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sperano di poter vedere sul palco dell'Ariston anche altri allievi che sono "nati" nel corso dell'ultima edizione del talent show Mediaset.

Tra questi spiccano Aka7even e Deddy che, con i loro brani d'esordio, sono riusciti a far breccia nel cuore degli spettatori, ottenendo importanti riconoscimenti musicali, nonostante siano nati da poco dal punto di vista artistico.