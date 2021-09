Va pian piano delineandosi il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In una diretta che ha fatto il 1° settembre sui social network, il giornalista Davide Maggio ha anticipato la partecipazione al reality-show di due personaggi che non sono mai stati accostati al format in passato: Aldo Montano e un ragazzo il cui nome inizia per "S" che non sarebbe particolarmente popolare. Pare, inoltre, che né la figlia di Al Bano Carrisi né quella di Morgan e Asia Argento entreranno nella casa più spiata d'Italia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Novità e smentite sul cast dell'edizione del Grande Fratello Vip che debutterà lunedì 13 settembre su Canale 5. Davide Maggio ha regalato qualche spoiler sul cast che gli autori hanno messo su, un insieme di celebrità molto diverse tra loro che potrebbero fare scintille nella casa. Il giornalista, dunque, ieri ha tenuto una diretta sui social network ed ha anticipato che a varcare la soglia della porta rossa saranno anche due personaggi che fino ad ora non sono mai stati accostati al programma di Alfonso Signorini.

"Ci saranno A e S", ha fatto sapere l'uomo che sostiene di essere in possesso della lista quasi completa dei futuri vipponi del reality-show.

"A è Aldo Montano. È tutto fatto, manca solo l'autorizzazione del Ministero", ha aggiunto Maggio nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 2 settembre.

La smentita sulle figlie d'arte al Grande Fratello Vip

La "S" di cui parla Maggio, invece, è l'iniziale del nome di un personaggio a suo dire non particolarmente famoso, una persona che il giornalista conosce bene e che ha alle spalle una storia da brividi che sarebbe perfetta da raccontare durante le dirette del reality-show.

"Porterà un bel messaggio. È un nome mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello Vip", ha fatto sapere Davide qualche ora fa.

In merito alle voci che sono circolate sulla presenza nel cast di vari "figli d'arte", l'uomo ha precisato: "Vi posso dire che non ci sarà Anna Lou Castoldi. Si era pensato di sostituirla con Jasmine Carrisi, ma alla fine non è stato raggiunto un accordo neanche con lei".

Stando a questa indiscrezione, né la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso né quella di Morgan e Asia Argento dovrebbero ricoprire il ruolo di concorrenti della sesta edizione del format Mediaset che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

I nomi ufficiosi del Grande Fratello Vip 6

L'unico "figlio di", che a metà settembre dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip, è Nicola Pisu: il ragazzo è noto esclusivamente perché sua madre è Patrizia Mirigliani, a capo di Miss Italia da quando lo storico patron è scomparso. Gli unici personaggi famosi che sono stati ufficializzati fino ad oggi, giovedì 2 settembre, sono Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni: le due hanno già rilasciato interviste da future concorrenti del programma di Canale 5.

Tramite gli indizi che sono stati forniti dagli addetti ai lavori sugli altri inquilini dalle identità ancora misteriose, fan e giornalisti sono arrivati a dedurre che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà dovrebbero essere anche: Raffaella Fico (che 13 anni fa esordì in televisione proprio in un'edizione Nip del GF), Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Tommaso Eletti di Temptation Island, tre sorelle etiopi discendenti della famiglia dell'imperatore Hailé Selassié e Gianmaria Antinolfi. Quest'ultimo è noto soprattutto per essere un imprenditore che ha vissuto dei brevi ma passionali flirt con Dayane Mello prima e con Belen Rodriguez poi.