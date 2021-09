Soleil Sorge si è lasciata andare ad alcune confidenze con i coinquilini del Grande Fratello Vip 6. A detta della 27enne, Sophie Codegoni avrebbe già concordato con Fabrizio Corona una serie di strategie da mettere in atto all’interno della casa più spiata d’Italia.

I dubbi di Sorge

Sophie Codegoni varcherà la porta rossa il prossimo venerdì 17 settembre. Al contrario, Soleil Sorge è entrata nella casa di Cinecittà lunedì 13 settembre. Nonostante le due coinquiline ancora non abbiamo avuto la possibilità di interagire faccia a faccia, si sono rese protagoniste di uno scambio di opinioni.

Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e donne, su Instagram, ha sostenuto di essere molto diversa caratterialmente da Soleil. Dunque, con la 27enne potrebbero esserci numerosi scontri. Dal canto suo, Sorge ha invitato la futura coinquilina a non inventare dinamiche per emergere al Reality Show.

Parlando con alcuni coinquilini, la 27enne ha sollevato dei dubbi su Sophie. Secondo la “vippona”, l’ex tronista avrebbe già concordato con Fabrizio Corona una serie di dinamiche da attuare al GF Vip. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto è un pensiero solo ed esclusivamente di Soleil. Tuttavia, su Twitter, alcuni utenti si sono schierati dalla parte di Soleil.

Codegoni al centro delle polemiche

Di recente, Alessandro Rosica - esperto di Gossip - aveva sollevato dubbi sulla 19enne lombarda. Il diretto interessato non aveva risparmiato dei giudizi duri su Sophie. Per Rosica, Codegoni e Corona avrebbero già pensato alla strategia da mettere in atto all’interno del reality show. Come se non bastasse a destare ulteriori sospetti sull’ex tronista, sono stati alcuni movimenti social effettuati da Codegoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane ha rimosso tutte le foto in compagnia di suo padre. Nell’ultimo periodo, però, i rapporti tra i due erano tornati ad essere idilliaci. Inoltre, Sophie ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto discutibili su Alex Belli.

Lo sfogo della signora Belli

Sophie Codegoni ha confidato di non avere alcun problema sul fatto che Alex Belli sia sposato.

La diretta interessata ha sostenuto che l’attore deve essere forte e bravo a non tradire la consorte. Stanca dei continui apprezzamenti sul marito, Delia Duran ha sbottato. Su Instagram, la modella si è domandata in Italia quale concezione ci sia del matrimonio. Successivamente, ha chiosato: “Sophie Codegoni come ti permetti?” Duran ha precisato che Alex Belli ha scelto di prendere parte al reality show per mettere su famiglia con lei e non per rallegrare gli spiriti delle donne insoddisfatte. Infine, Delia ha fatto sapere che se le premesse sono queste, è pronta a portare via il marito dalla casa di Cinecittà.