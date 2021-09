Guenda Goria sta vivendo un periodo particolarmente impegnativo della sua vita, come racconta la stessa attrice su Instagram. Oltre a doversi difendere dalle accuse circa i comportamenti del padre Amedeo Goria all'interno della casa del Grande Fratello, si aggiunge il ricovero e l'intervento alle corde vocali del suo fidanzato, Mirko Gancitano.

Guenda Goria: l'annuncio su Instagram

La 32enne racconta dell'avvenimento su Instagram, dove parla di "un settembre difficile" per la bella romana che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo il suo recente ricovero a causa dell'endometriosi, oggi tocca al suo fidanzato che dovrà subire un intervento alle corde vocali. Mirko Gancitano è un video maker che la bella romana ha conosciuto in vacanza a Sharm el Sheik, dove è nata la passione tra i due che non si sono più separati.

'Sei stato coraggioso', sono le parole della figlia di Maria Teresa Ruta

Nel suo profilo Instagram, Guenda Goria ha pubblicato una foto del suo fidanzato, in camice, steso sul letto di ospedale dedicandogli delle parole di stretta vicinanza: "Non potrai parlare per un po', quindi mi impegnerò ad ascoltare i tuoi silenzi e i tuoi sguardi" - confessa l'attrice- "Forza amore mio". Sembra, quindi, che la situazione sia abbastanza complicata per la giovane coppia che, come sottolinea la 32enne, aveva già dovuto affrontare la convalescenza causata dalla endometriosi: "La vita ci accomuna in questo: finisce la tua convalescenza ed inizia la mia, ma ti sono con te".

Sembra, quindi, che la situazione si sia ribaltata, ma Guenda Goria si dice pronta a stare vicina al suo fidanzato.

Guenda Goria e la battaglia contro l'endometriosi

Parlando della convalescenza della romana, è di giusto poche settimane fa il post che ritraeva la donna in ospedale. La 32 enne aveva raccontato su Instagram della sua lunga battaglia contro la endometriosi.

Nel post che aveva pubblicato, confessava che poco prima del suo debutto per questa stagione in teatro era stata chiamata per l'intervento: "Aspettavo da mesi questa chiamata", racconta l'attrice, "Soffro di endometriosi da anni, 1 donna su 10 soffre di questa malattia che non è facile da diagnosticare, non si tratta solo di un ciclo doloroso o di dolori al ventre".

Continuava poi raccontando dell'ansia a seguito dell'intervento e della difficoltà nel convivere con questa malattia che è molto invalidante ma che non ha una vera e propria cura. "Mi ha insegnato a godermi i momenti belli", concludeva in questo post Instagram la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che dopo settimane sembra ora essersi ristabilita ed è pronta a combattere la malattia del suo fidanzato.