Con la puntata che andrà in onda venerdì 24 settembre 2021 si concluderà una nuova settimana all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano infatti che non mancheranno i colpi di scena. Il marito di Agnese supplicherà Tina di non dire nulla alla madre, circa il suo incontro con il compaesano Girolamo. Nel frattempo Gabriella sarà pronta per lasciare Milano. La stilista approfitterà dell'ultimo giorno di lavoro per godersi le sue amiche che da anni l'hanno sostenuta. Nonostante sarà contenta di iniziare una nuova vita a Parigi, la giovane stilista sarà malinconica nel dover lasciare i suoi cari e il proprio lavoro.

Intanto Vittorio Conti non avrà ancora trovato nessun stilista che potrà sostituire la Rossi. In questo momento di disperazione, il direttore dell'atelier troverà dei disegni al Paradiso: Flora li avrà dimenticati in atelier durante la sua mattinata di shopping. Sarà li che Conti avrà un'intuizione che potrebbe cambiare il futuro del grande magazzino e quello della figlia di Achille Ravasi.

Trame Il Paradiso delle Signore, il segreto di Giuseppe

Durante la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa venerdì 24 settembre 2021, Giuseppe chiederà alla figlia Tina di non rivelare ad Agnese del suo incontro con l'amico Girolamo. Quest'ultimo è stato incaricato dal suo compaesano di portare una lettera all'ex amante Petra.

Il padre di Salvatore e Tina si renderà conto di essersi cacciato nei guai: la donna che abita in Germania lo starà aspettando per fargli conoscere il loro bambino. Intanto Gabriella sarà in procinto di lasciare il capoluogo lombardo. La stilista avrà modo di godersi la sua festa di addio, pensando alla sua nuova vita a Parigi.

Allo stesso tempo però, la moglie di Cosimo Bergamini sarà sommersa dalla malinconia di dover lasciare il grande magazzino e le sue amiche.

Il Paradiso 6, l'intuizione di Vittorio

Nel corso del decimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 24/9, Vittorio non avrà ancora trovato una soluzione al suo problema. Con la partenza di Gabriella, l'atelier rimarrà senza una stilista, soprattutto dopo aver scoperto che il sostituto della Rossi avrà rinunciato all'incarico.

Pur di far partire Gabriella in tutta serenità, il direttore dell'atelier cercherà di trovare un'alternativa. Il caso vorrà che, proprio quando la figlia di Ravasi sarà in procinto di tornare a New York, non si accorgerà di aver dimenticato i suoi disegni al Paradiso. A vedere queste bozze sarà Vittorio che avrà una brillante idea sulla posizione aperta da stilista all'interno del suo negozio.