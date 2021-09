Nella giornata di oggi, sui social Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto dimostrare il proprio amore e affetto nei confronti del compagno. Mirko Gancitano, infatti, si è sottoposto a un intervento alle corde vocali che gli impedirà di parlare per un periodo di tempo. Guenda Goria sarà al fianco del fidanzato con l'intento di aiutarlo ad affrontare questo momento. Nel lungo messaggio scritto sui social ha sottolineato di condividere questa battaglia con Mirko Gancitano. Dalle foto pubblicate la giovane attrice sembra aver trovato la giusta serenità grazie alla nuova relazione.

Il post di incoraggiamento al compagno

Queste le parole della Goria riguardo al momento attraversato dal fidanzato: "Forza amore mio, siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio. L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi". Ha continuato dicendo che hanno molto in comune e si aiuteranno a vicenda come già avvenuto nel periodo in cui è stata in ospedale Guenda Goria. Lo dimostrano queste dichiarazioni: "La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua. Io sono nella sala d’ aspetto". Inoltre ha posto l'accento sul coraggio del fidanzato ed evidenziando quanto sia un settembre da dimenticare.

Un settembre impegnativo per la coppia del momento

Guenda Goria si è espressa in questo modo: "Un settembre decisamente impegnativo. Non volevi affrontare questo intervento perché non ami gli aghi ma sei stato super coraggioso". Ha citato un pilastro della musica italiana: "Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle.

Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: “Avrò cura di te”. Infine ha definito Mirko come parte della propria vita: "Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità".

Il successo al Grande Fratello nella scorsa stagione

Guenda Goria è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del "Grande Fratello Vip" partecipando in coppia con la madre.

L'attrice è finita al centro dell'attenzione del Gossip per via della relazione con Mirko Gancitano: ha trovato l'amore dopo aver attraversato un periodo complicato, come da lei stessa rivelato nel corso della partecipazione al reality show. Nel frattempo il padre e famoso giornalista sportivo Amedeo Goria è nella casa del Grande Fratello. In precedenti interviste Guenda Goria ha fatto intendere di fare il tifo per il padre con il quale ha un rapporto speciale.