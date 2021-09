Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 settembre su Canale 5, Marcos tenterà di sedurre Felicia, ma la donna non accetterà le sue lusinghe. Nel contempo Camino deciderà di consumare il matrimonio con Ildefonso, così tenterà di sedurlo spogliandosi davanti a lui, ma l'uomo stranamente la rifiuterà. La giovane Pasamar sarà assai stupita dall'atteggiamento di suo marito, ma allo stesso tempo sarà felice di non essere andata fino in fondo, così penserà di scrivere una lettera alla sua amata Maite.

Una Vita: Marcos tenta di sedurre Felicia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felicia e Marcos andranno a pranzo insieme al ristorante e ricorderanno la loro storia d'amore: durante la conversazione, l'uomo tenterà di sedurla, ma Felicia si mostrerà fredda e restia nei suoi confronti.

Nel frattempo Bellita sarà desiderosa di partire per l'Argentina, poiché vorrà stare vicino a Cinta, ma José non sarà d'accordo con l'idea della donna e penserà che lasciare i neo-sposi da soli sia la scelta migliore.

In seguito Ildefonso e Camino trascorreranno un bel pomeriggio insieme, mentre Antonito deciderà di candidarsi alle elezioni per il partito conservatore, ma con la sua decisione metterà in difficoltà la sua famiglia.

Ildefonso rifiuta Camino

Lolita e Ramon avranno alcuni dubbi riguardo la scelta di Antonito di candidarsi alle elezioni, mentre Carmen sarà felice per lui.

Più tardi Cesareo salirà al banco dei testimoni al processo contro Genoveva Salmeron, ma Velasco sarà pronto a screditare la sua deposizione e gli preparerà una trappola, così da confonderlo davanti al giudice.

Bellita, intanto, sarà decisa a partire da sola per l'Argentina, nonostante la sua scelta sia vista in malo modo sia da José, che dalle signore di Acacias.

Nel frattempo Servante sarà convinto che uno dei clienti della pensione sia il giurato del concorso, così metterà in atto un vero e proprio piano per attirare l'attenzione dell'uomo, ma lui non sembrerà affatto interessato.

Successivamente Camino deciderà di consumare il matrimonio e si spoglierà nuda davanti a Ildefonso, ma l'uomo la rifiuterà.

Laura torna per testimoniare

Velasco farà in modo di rendere nulla la deposizione di Cesareo: l'uomo non riuscirà ad individuare Genoveva fra tre donne, le quali avranno il volto coperto da un velo. Dopo il processo, Felipe e Mendez saranno assai preoccupati per la situazione e per l'esito finale. Durante il confronto dei due uomini all'improvviso arriverà Laura, la quale dirà di essere tornata per testimoniare. Il ritorno della donna metterà in allarme Felipe e Genoveva, ma Velasco sarà convinto che la donna abbia intenzione di deporre a favore di Salmeron.

Intanto Camino sarà assai felice di esser stata rifiutata da Ildefonso e deciderà di scrivere una lettera a Maite.

In seguito la giovane Pasamar si confiderà con Anabel, ma nel bel mezzo della conversazione, le due ragazze verranno interrotte da Marcos, il quale non gradirà che la figlia si occupi di certe faccende. Infine, Servante costringerà i suoi complici a lavorare per lui presso la pensione.