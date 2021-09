Il Paradiso delle Signore 6 è tornato in onda con grande successo su Rai 1. In questi giorni sono state trasmesse le prime attesissime puntate della sesta stagione che sta riscuotendo, fin da subito, degli ottimi ascolti. Tanti i colpi di scena che ci saranno nel corso delle prossime settimane e per tutta la stagione autunnale 2021. Occhi puntati in primis su Giuseppe Amato, il quale si ritroverà a dover fare i conti con i segreti e le bugie che per tanto tempo ha detto ai suoi familiari e che verranno brutalmente a galla.

Giuseppe verrà smascherato dall'amante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Giuseppe Amato sarà indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi delle prossime settimane.

Il marito di Agnese, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con il terribile segreto che custodisce e che fino a questo momento non ha voluto confessare a sua moglie e neppure ai suoi familiari.

Per diverso tempo Giuseppe aveva fatto perdere le sue tracce, durante il soggiorno in Germania, al punto da ipotizzare che fosse morto.

Eppure, in quel periodo di tempo, Giuseppe si è dato alla "pazza gioia", al punto da tradire sua moglie e intraprendere una nuova relazione con un'altra donna, la quale le farà sapere di essere rimasta incinta e di aver avuto una bambina.

Giuseppe ha anche una figlia segreta

E così, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Giuseppe verrà miseramente smascherato proprio dalla sua amante.

Si chiama Petra e, ben presto, tornerà a Milano insieme alla bambina frutto del loro amore proibito.

Un durissimo colpo per il capofamiglia di casa Amato ma anche per tutti i suoi familiari, i quali dovranno fare i conti con questa terribile scoperta che non sarà affatto facile da accettare.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la gioia che si è provata in casa Amato per il ritorno di Tina, arriverà il momento di fare i conti con questo dolore che potrebbe minare per sempre l'armonia della coppia Giuseppe-Agnese.

Vittorio tornerà ad innamorarsi: anticipazioni Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per delle importanti novità legate a Vittorio Conti.

Come ha svelato l'attore Alessandro Tersigni, per il suo personaggio arriverà il momento di tornare a credere di nuovo nell'amore.

Dopo la separazione definitiva da Marta Guarnieri, Vittorio sarà pronto a voltare pagina e l'attore ha ammesso che arriverà una donna in grado di fargli battere di nuovo il cuore. Chi sarà la misteriosa protagonista? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.