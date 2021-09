Al Paradiso delle signore, lunedì 20 settembre inizierà un'altra settimana e secondo le anticipazioni per la puntata numero 6 Gabriella finirà il suo lavoro per Vittorio. Per la stilista arriverà il momento di partire e il dottor Conti dovrà cercare un degno sostituto per il suo atelier. Roberto, intanto, affronterà Massimo Riva e i due arriveranno alle mani, ma l'uomo deciderà di tenere per sé lo spiacevole episodio. Umberto e Adelaide, invece, saranno sollevati perché la morte di Ravasi sarà archiviata come incidente, mentre Ludovica avrà problemi con la vendita della villa.

Infine, Giuseppe, tenterà di mettersi in contatto con la sua amante tedesca, mentre arriverà a Milano la figlia di Achille.

Gabriella sarà pronta a lasciare Milano: trama di lunedì 20 settembre

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che la puntata di lunedì 20 settembre sarà ricca di avvenimenti per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. La collezione di Gabriella sarà finalmente in vetrina e la stilista sarà quindi pronta a raggiungere Cosimo a Parigi. Per questo motivo, Vittorio dovrà darsi da fare per trovare un sostituto con cui lavorare alle prossime creazioni per il suo grande magazzino. Nel frattempo, Roberto Landi affronterà l'ex fidanzato di Anna Imbriani, tornato prepotentemente nella vita della ex venere per ottenere la custodia della loro figlia Irene.

I due uomini arriveranno alle mani, ma Roberto per il momento preferirà non far sapere a nessuno quanto accaduto. Per Anna la situazione potrebbe presto complicarsi, perché l'uomo non sembrerà affatto rassegnato all'idea di perdere sua figlia. Massimo, infatti, vorrebbe far crescere la bambina con la moglie sterile, così come aveva tentato di fare anni prima, quando Anna scappò con Quinto da Milano.

All'epoca, l'uomo era riuscito a ottenere l'affido esclusivo della bambina grazie all'intervento di un giudice corrotto.

Giuseppe chiede a Girolamo di spedire una lettera in Germania: spoiler Il Paradiso delle signore

Le trame de Il Paradiso delle signore del 20 settembre, annunciano che nella puntata che andrà in onda lunedì, Ludovica sarà in difficoltà con la vendita della villa e si darà da fare per risolvere al più presto la compravendita.

Nel frattempo, Giuseppe Amato sarà sempre più schiacciato dal pensiero della sua amante tedesca e chiederà l'aiuto di Girolamo per far arrivare una lettera in Germania. Infine, dopo la preoccupazione iniziale, Adelaide e suo cognato Umberto si sentiranno sollevati perché la morte di Achille verrà archiviata come incidente, ma non sanno che a Milano arriverà Flora, la figlia del defunto.