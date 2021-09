Proseguono a ritmo serrato le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. Anche questa mattina 7 settembre, i protagonisti del trono classico e del trono over sono ritornati in studio per le riprese delle nuove puntate in programma verso ottobre su Canale 5. Tra i riconfermati spiccano anche i due opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari, che saranno ancora pronti a dare i loro taglienti giudizi ai vari protagonisti della trasmissione Mediaset. E, a tal proposito, Gianni ha consigliato ai suoi fan di non perdersi le nuove puntate.

Al via le nuove registrazioni di Uomini e donne: dal 13 settembre in tv

Nel dettaglio, la programmazione di Uomini e donne 2021/2022 riprenderà ufficialmente a partire dal prossimo lunedì 13 settembre, quando alle 14:45 andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione.

In queste settimane, a partire da fine agosto, sono già cominciate le registrazioni del programma che vanno avanti regolarmente, così da potersi assicurare un elevato numero di appuntamenti da trasmettere su Canale 5 nel corso delle prime settimane di messa in onda.

Gianni Sperti, dai camerini del programma di Canale 5, ha postato una story in cui ha svelato di essere impegnato anche questa mattina con le registrazioni di Uomini e donne.

Il retroscena di Gianni Sperti su Uomini e donne

A tal proposito, l'opinionista ha svelato anche un retroscena su quello che andrà in onda a partire dal prossimo lunedì pomeriggio. "Vi aspettano puntate esilaranti", ha svelato Gianni Sperti a proposito di questo inizio stagione di Uomini e donne.

E se lo dice lui, che ne ha registrate un bel po' nel corso di questi anni, c'è da scommettere che ci saranno clamorosi colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis la dama torinese Gemma Galgani che, questa estate, ha scelto di sottoporsi a un nuovo intervento di chirurgia estetica. Dopo il lifting al volto, la dama del trono over ha svelato di essere tornata dal chirurgo per rifarsi il seno.

Gemma Galgani ha rifatto il seno, Tina sbotta

E così, in questa nuova edizione di Uomini e donne, si è presentata con un décolleté nuovo di zecca, col quale spera di poter "conquistare" i cavalieri del trono over che arriveranno in studio. Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale non ha gradito per niente la scelta della sua nemica giurata e non ha perso occasione per metterla alla berlina in studio ma anche in un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Tina ha puntato il dito contro Gemma, ritenendo che alla sua età dovrebbe smetterla di cercare il principe azzurro e dovrebbe anche pensare ad altro piuttosto che agli interventi di chirurgia estetica.