Achille è morto, questa è la verità che emerge nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 17 settembre 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta. Ravasi è stato ucciso o ha perso la vita per altre cause? Questa è la domanda che attanaglierà le autorità. Umberto e Adelaide dovranno fare i conti con il loro segreto che, per forza di cose, dovrà venire alla luce. Nel frattempo, per Vittorio è tempo di riaprire il grande magazzino e di vivere la sua nuova vita senza Marta. Non sarà facile, ma Conti ha le idee molto chiare sul da farsi.

Per lui, anche una sorpresa sul fronte amoroso: la bella Ines ne resterà colpita al primo istante. Guai invece per Ludovica e Marcello, ostacolati dalla contessa. La temeraria Brancia, tuttavia, la sfiderà a viso aperto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13-17 settembre 2021

Vittorio apre il grande magazzino ed è pronto ad affrontare la vita senza Marta. È difficile non pensare al suo amore perduto, ma è ora di andare avanti.

Conti pensa a un ambizioso progetto per Il Paradiso delle Signore, ovvero un magazine ad esso dedicato. Il responsabile sarà Umberto Guarnieri.

Intanto, a Milano rientra Tina. L'ex venere è felicissima di rivedere la sua famiglia, ma lo sguardo non è così entusiasta come un tempo.

A far preoccupare Agnese e Salvatore è l'assenza di Sandro.

Vittorio riceve le attenzioni di Ines, nuovo amore?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda su Rai 1 dal 13 al 17 settembre 2021, Ines resta colpita da Conti. Per lei è un sogno a occhi aperti.

Lo stesso però non vale per Vittorio, il cui cuore brucia ancora per Marta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Forse, è troppo presto per imbarcarsi in una nuova relazione.

Vittorio rivede anche Roberto, che lavorerà al grande magazzino al suo fianco.

Il ricatto di Adelaide di Sant'Erasmo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Ludovica e Marcello avranno dei grossi problemi. Adelaide ricatterà la bella Brancia: o il Circolo, o il fidanzato.

Ludovica decide di fare di testa sua sfidando la contessa e sceglie di presentarsi al Circolo in compagnia di Marcello, una decisione che le costerà molto caro.

Achille è morto, spoiler Il Paradiso delle Signore

Il colpo di scena della prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore sarà il ritrovamento del corpo di Achille Ravasi. Adelaide avrà un brivido lungo la schiena.

La polizia inizia a fare le indagini, visto che la morte dell'avvocato non sembra essere riconducibile a cause naturali. Umberto proverà a tranquillizzare la contessa, ma la tensione sarà altissima.

Attenzione anche a Salvatore, che rimarrà piacevolmente colpito da Anna... tempo anche per lui di un nuovo amore?