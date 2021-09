Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera pomeridiana di Rai 1, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che tra i protagonisti assoluti continuerà ad esserci Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni. In questo nuovo capitolo della soap, Conti dovrà riprendere in mano le redini della sua vita e lasciarsi alle spalle l'addio con la moglie Marta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio riparte senza Marta

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio non sarà facile abituarsi alla nuova vita senza Marta.

Sua moglie, infatti, ha scelto di lasciare ufficialmente Milano e di trasferirsi in America, dove la attende una nuova avventura professionale.

Di conseguenza Conti si è ritrovato da solo e deciderà di dedicarsi anima e corpo al suo grande magazzino, al punto da fondare anche la prima rivista ufficiale per le preziose clienti del Paradiso.

Ma come si evolverà la vita sentimentale di Vittorio nel corso della sesta stagione in onda dal 13 settembre in poi su Rai 1?

'Qualcuno lo metterà in crisi', svela l'attore di Vittorio Conti

A svelare qualche retroscena su quello che succederà, ci ha pensato l'attore di Conti, Alessandro Tersigni, che in una recente intervista ha ammesso che il suo personaggio deciderà di lasciarsi alle spalle il passato.

"Ci sarà qualcuno che lo metterà in crisi", ha ammesso l'attore di Vittorio svelando quello che succederà nel corso della lunga sesta stagione, che terminerà soltanto il prossimo maggio 2022.

"Capirà che forse è il momento di passare oltre, di cancellare la sua vita precedente", ha proseguito ancora Tersigni confermando di fatto che il suo Vittorio chiuderà con il passato e quindi proverà a dimenticarsi del forte sentimento che per anni lo ha unito all'amata Marta.

L'attore ha poi aggiunto che in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, arriverà una donna che gli farà venir voglia di iniziare qualcosa di nuovo.

Vittorio ritrova l'amore dopo Marta? Retroscena Il Paradiso 6

Insomma Vittorio, dopo la cocente separazione dalla moglie, tornerà a sperare nel futuro e riprenderà in mano le redini della sua vita privata.

Ma chi sarà questa donna che riuscirà a fargli trovare il sorriso? Al momento non si hanno ancora notizie ufficiali ma non si esclude che possa essere Anna Imbriani, una delle new entry di questa sesta stagione.

Il personaggio di Anna, infatti, promette scintille e potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Marta nel cuore di Conti.