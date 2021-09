La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha ormai preso il via già da diversi giorni. Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda su Rai 1 giovedì 23 settembre riguardano fra gli altri la coppia formata da Rocco Amato e Maria: la ragazza sospetterà che il suo fidanzato non la ami più come una volta.

Molta attenzione sarà dedicata anche alle vicende che riguardano i personaggi di Ludovica e Adelaide. La giovane Brancia dovrà affrontare un'ardua scelta tra il suo posto da vice presidentessa del circolo e l'amore per Marcello. Mentre la contessa di sant' Erasmo avrà un incontro con la figlia di Achille Ravasi, ritrovato morto alcuni giorni prima.

Rocco scrive una lettera a Maria nella nona puntata de Il Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso rivelano che la signorina Puglisi riceverà una lettera dal suo amato Rocco che desterà sospetti anche alla giovane Cipriani. La "venere" bionda esternerà all'amica i suoi pensieri, secondo i quali Rocco non si concentrerebbe molto sulla loro relazione. Tali parole faranno credere a Maria che il suo fidanzato non la ami più come una volta.

Intanto al circolo, Ludovica sarà molto delusa dal comportamento di Marcello: il ragazzo non si presenterà all'evento e questo porterà la giovane Brancia a una decisione importante per il suo futuro da presidentessa.

Ludovica si dimetterà dal ruolo che ricopre al circolo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore di giovedì 23 settembre annunciano che Brancia consegnerà le sue dimissioni al Circolo dal ruolo che ricopre, scegliendo l'amore di Marcello Barbieri. Una decisione che verrà poco gradita dalla contessa Adelaide, secondo la quale la ragazza sta agendo in modo impulsivo ponendo fine alla sua carriera da vice presidentessa.

Nel frattempo Vittorio tranquilizzerà Gabriella sull'incarico della nuova stilista del magazzino e quindi la giovane Rossi partirà per Parigi.

Adelaide affronterà la figlia di Achille Ravasi

La contessa di Sant'Erasmo avrà un incontro molto ravvicinato e sospettoso con Flora, la figlia del suo defunto ex-marito. Adelaide farà la conoscenza della ragazza che ha richiesto questo incontro per conoscere le ultime volontà del padre e i suoi ultimi istanti da uomo sposato.

Nonostante l'agitazione, la sant'Erasmo affronterà il dialogo con molta calma e sangue freddo.

Le ultime anticipazioni della puntata del 23 settembre riguardano Stefania. La figlia della capocommessa spiccherà per le sue doti giornalistiche facendo bella figura con Roberto Landi, che capirà subito la professionalità della giovane "venere".