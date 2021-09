Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 si preannunciano ricchi di colpi di scena. Umberto e Adelaide apprenderanno che la morte di Achille Ravasi sarà archiviato come un incidente. I due faranno un sospiro di sollievo ma poco dopo scopriranno che la figlia del deceduto, Flora Gentile Ravasi sarà arrivata da poco a Milano. La figlia di Ravasi vorrà conoscere Adelaide di Sant'Erasmo. Dopo aver incontrato la contessa, Flora deciderà di lasciare la città ma dimenticherà qualcosa che potrebbe cambiare il suo futuro e quello del Paradiso.

In difficoltà per non aver trovato il sostituto di Gabriella, Vittorio troverà i disegni di Flora e avrà un'intuzione.

Il Paradiso delle Signore, Giuseppe manda una missiva in Germania

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 20 al 24/9, al grande magazzino verrà esposta in vetrina l'ultima collezione realizzata da Gabriella. La stilista sarà in procinto di lasciare la città per trasferirsi a Parigi ed iniziare una nuova vita, accanto al suo consorte Cosimo Bergamini. intanto Giuseppe chiederà all'amico Girolamo di far arrivare una lettera in Germania. L'uomo continuerà a tenere nascosto questo segreto, pregando addirittura la figlia Tina a non dire nulla circa l'incontro con l'amico Siciliano.

A villa Guarnieri, il commendatore e la contessa si tranquillizzeranno, dopo aver scoperto che la morte di Ravasi verrà ufficialmente archiviato come un incidente. Purtroppo la tranquillità dei due cognati durerà pochi giorni: a Milano tornerà la figlia di Achielle, Flora Gentile Ravasi. La ragazza entrerà al Paradiso per rifarsi il guardaroba e tutte le veneri rimarranno stupite dal suo fascino.

La relazione tra Ludovica e Marcello invece dovrà ancora affrontare diversi ostacoli: la vendita di Villa Brancia subirà delle complicazioni e la contessina riceverà una notizia abbastanza preoccupante.

Gabriella malinconica prima della partenza

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, al grande magazzino accadrà un imprevisto.

Lo stilista che dovrà prendere il posto di Gabriella, rifiuterà l'incarico. A quel punto la giovane Rossi inizierà a pensare di rimandare la sua partenza, per non lasciare il direttore del magazzino in difficoltà. Nel frattempo la figlia di Ravasi farà di tutto per incontrare Adelaide, l'ex moglie di suo papà. La contessa di Sant'Erasmo deciderà di ricevere la ragazza in casa e dopo una lunga chiacchierata si sentirà decisamente più tranquilla. Intanto Vittorio troverà una soluzione in modo che Gabriella potrà tranquillamente partire per Parigi. La giovane stilista si godrà la sua festa d'addio e sarà malinconica nel voler lasciare il suo lavoro, le sue amiche e i suoi affetti. Vittorio sarà in difficoltà senza una stilista: nonostante il suo piano B, la mancanza di una figura come quella della Rossi lo turberà parecchio. La coincidenza vorrà che, proprio quando Flora starà per partire per gli Stati Uniti, Conti troverà i suoi disegni e avrà una fantastica idea.