La riapertura del grande magazzino "Il Paradiso delle Signore" è finalmente arrivata. La soap, durante la pausa estiva, veniva trasmessa in replica sul canale di punta dell'ammiraglia Rai, ma ora è tornata con nuove storie. Le puntate inedite della sesta stagione saranno trasmesse dal lunedì al venerdì al solito orario delle 15:55. Le anticipazioni di martedì ci preannunciano che Gloria sarà sempre più vicina ad Armando e tra i due nascerà un rapporto speciale. Moreau confesserà al signor Ferraris di essere ancora molto legata a Ezio Colombo, il papà di Stefania.

Nel frattempo a Milano vedremo il ritorno di una vecchia conoscenza: Tina Amato. La ragazza tornerà dalla sua famiglia senza il suo compagno. Intanto in casa Conti, Vittorio rifiuterà Ines, una ragazza apparentemente presa dal proprietario del grande magazzino.

Vittorio rifiuterà il corteggiamento di Ines ne 'Il paradiso delle signore'

Le prime anticipazioni delle nuove puntate della soap opera ci rivelano che Ines sarà intenzionata a corteggiare Conti, nonostante l'uomo si dirà non pronto ad aprire il suo cuore a un'altra persona. Vittorio soffre ancora per la partenza di sua moglie Marta la quale ha preferito la carriera al suo matrimonio. Il proprietario del magazzino vorrà prendersi del tempo nella speranza che la sua amata possa tornare.

Adelaide sarà contro la relazione tra Ludovica e Marcello

Anche nella nuova stagione de Il paradiso delle signore ne vedremo delle belle grazie alla contessa di sant'Erasmo. La donna sarà un bastone tra le ruote per la nuova coppia formata da Ludovica e Marcello perché riterrà il cameriere non adatto al rango della promettente signorina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Brancia si dimostrerà innamorata del suo uomo e deciderà di non lasciarlo. Adelaide non si arrenderà al rifiuto della sua proposta e minaccerà la giovane ragazza di licenziarla dal ruolo di Presidente del circolo se lei dovesse scegliere di continuare la relazione con Barbieri.

Gloria incontrerà il padre di sua figlia Stefania

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore si concentrano anche sul rapporto speciale nato tra Armando e Moraeu e ci rivelano che Gloria si confesserà con Ferraris sui suoi sentimenti ancora appartenenti al padre di sua figlia, Ezio. Quest'ultimo farà ritorno a Milano per riabbracciare Stefania e incontrerà anche la sua ex compagna. Sarà proprio in questa stagione che capiremo il passato di Gloria e cosa l'ha spinta ad abbandonare sua figlia con Zia Ernesta.

Tina Amato torna a casa nella sesta stagione de Il paradiso

Un'altra anticipazione emozionante riguarda il ritorno della simpaticissima figlia di Agnese, Tina. La ragazza farà il suo ritorno in patria per riabbracciare i suoi genitori e suo fratello Salvatore. Ma questo non sarà l'unico motivo del suo ritorno, Tina non sarà accompagnata dal suo fidanzato.