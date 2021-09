Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole rivelano che ci sarà un evento a dir poco nefasto che sconvolgerà per sempre la tranquillità di Camino. La donna, infatti, dopo il matrimonio infelice con suo marito Ildefonso, si ritroverà a fare i conti con la drammatica notizia della morte dell'uomo, che la lascerà a dir poco senza parole e la spingerà a prendere una drastica decisione sul suo futuro.

Ildefonso sparisce nel nulla: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il segreto di Camino riguardante la sua impotenza, diventerà presto di dominio pubblico e sarà sulla bocca di tutti gli abitanti di Acacias 38.

Una vera e propria vergogna per il marito di Camino, la quale cercherà in tutti i modi di stargli vicino, difendendo la loro unione che non potrà mai portare alla nascita di piccoli eredi.

Tuttavia, il dispiacere per Ildefonso sarà troppo, al punto che l'uomo farà perdere le sue tracce per diverso tempo, sparendo nel nulla.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che dopo giorni di ricerche, finalmente si scoprirà la verità su quanto è successo al marito di Camino.

Camino viene informata della morte di suo marito

La donna verrà informata del decesso di Ildefonso: il suo corpo verrà ritrovato annegato all'interno del fiume. I soccorritori non potranno fare altro che appurare la sua morte e per lui non ci sarà più niente da fare.

Un vero e proprio choc per Camino, la quale si rinchiuderà in casa e trascorrerà le sue giornate disperandosi per quello che è successo al marito, sentendosi anche colpevole della sua morte.

La vedova arriverà a prendere una decisione a dir poco drastica e inaspettata legata al suo futuro.

Le anticipazioni spagnole della soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che la figlia di Felicia deciderà di espiare i suoi peccati e riterrà che l'unico modo per farlo sia quello di rinchiudersi per sempre all'interno di un convento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino vuole chiudersi in convento: anticipazioni spagnole Una Vita

Camino, quindi, dopo la morte di suo marito vuole lasciare Acacias per iniziare questo nuovo percorso di vita ma tale notizia spingerà mamma Felicia ad intervenire.

La donna, che fino a poco tempo prima aveva impedito la relazione tra sua figlia e Maite, deciderà di contattare la pittrice e la informerà di quello che sta succedendo.

Immediata la reazione di Maite, che per tutto questo tempo non ha mai smesso di amare Camino. La donna, così, rimetterà piede ad Acacias e sarà proprio lei a prendersi cura della giovane in questo momento così doloroso e difficile.