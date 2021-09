Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Il Paradiso delle signore 6 che riprenderà la sua regolare messa in onda in prima visione assoluta durante la stagione televisiva 2021/2022. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal 13 settembre in poi l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 è confermato nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:30 circa, fatta eccezione per il prossimo lunedì 20, quando la programmazione della rete ammiraglia subirà delle modifiche e anche l'orario della soap opera cambierà rispetto a quello tradizionale.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che lunedì 20 settembre cambierà il palinsesto del daytime della rete ammiraglia.

Alle ore 14:00 si partirà con il consueto appuntamento con il talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone che, tuttavia, sarà in onda in versione ridotta.

E così anche la soap Il Paradiso delle signore subirà delle modifiche alla sua programmazione abituale, dato che l'appuntamento di lunedì 20 settembre è in programma alle 15:20 e non nel consueto slot orario delle 15:55.

La soap opera, lunedì 20/09, sfiderà Uomini e donne

In questo modo, quindi, la soap tornerà (per un solo giorno) alla vecchia programmazione e per lunedì 20 settembre, dovrà sfidarsi interamente contro la puntata di Uomini e donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi trasmesso con successo su Canale 5.

L'appuntamento con Il Paradiso 6 di lunedì 20 settembre andrà avanti fino alle 16:15, dopodiché la linea passerà ai consueti appuntamenti con il Tg 1.

Salterà, invece, l'appuntamento con La vita in diretta condotta da Alberto Matano che lunedì 20 settembre non sarà in onda per lasciare spazio allo speciale "Tutti a scuola", dedicato all'inaugurazione del nuovo anno scolastico, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che farà i suoi auguri agli studenti italiani.

Il palinsesto di Rai 1 tornerà ad essere quello "regolare" a partire da martedì 21 settembre, con il ritorno de Il Paradiso delle signore 6 nella medesima fascia oraria di sempre.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 20 settembre

Intanto, le anticipazioni di questa nuova puntata in onda lunedì 20 settembre, rivelano che verrà esposta l'ultima collezione firmata dalla stilista Gabriella.

La donna, infatti, comunicherà a Vittorio Conti la sua decisione di lasciare l'incarico al grande magazzino per potersi trasferire a Parigi, da suo marito Cosimo Bergamini.

Ludovica intanto riceverà delle notizie poco rassicuranti, scoprendo che ci sono state delle complicazioni in merito alla vendita di villa Brancia.