Gli spoiler della famosa soap opera turca Love is in the Air sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 settembre, Eda Yildiz (Hande Erçel) scoprirà che sua nonna Semiha, ha intenzione di rovinare definitivamente la reputazione di Serkan Bolat. La giovane si farà convincere a lasciare l'affascinante imprenditore, ma in realtà non si arrenderà e penserà subito di agire di conseguenza. Nel frattempo Balca Koçak (İlayda Çevik) sarà assai attratta da Serkan e farà di tutto pur di conquistarlo, l'uomo però sembrerà alquanto distaccato e non ricambierà le sue attenzioni.

Balca vuole conquistare Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, sarà ormai arrivato Capodanno, così Aydan e Ayfer festeggeranno insieme: le due donne saranno entrambe attratte dallo chef Alexander e verranno conquistate dal piatto assai prelibato preparato per loro. Nel frattempo Balca pregherà Serkan di andare subito da lei, con la scusa che un ladro sia entrato nella sua abitazione. Eda, intanto, continuerà a custodire un'importante segreto e per questo non riuscirà ad avvicinarsi a Serkan. Balca, invece, farà di tutto pur di conquistare l'affascinante Bolat, ma l'uomo rifiuterà di fare colazione con lei, per andare a parlare con Eda, al posto della donna, però, troverà Ayfer.

Ayfer e Aydan saranno invitate a cena da Alexander

Lo chef Alexander penserà di invitare a cena sia Ayfer, che Aydan, ma le due saranno ignare di esser state entrambe invitate dall'uomo. Nel contempo Semiha cercherà di aiutare Serkan e penserà di procurare allo studio un cliente alquanto prestigioso, il petroliere Melih, ma soltanto ad una condizione: Eda dovrà allontanarsi per sempre da Bolat.

Yildiz, però, non troverà il coraggio di parlare con il suo amato della situazione venutasi a creare. Serkan, intanto, riceverà una brutta notizia riguardante suo padre e non saprà come comportarsi. Semiha, invece, continuerà a persuadere Yildiz. Riuscirà la donna a convincere Eda a lasciare il suo amato Serkan?

Eda lascia Serkan

Serkan verrà a sapere che suo padre è stato arrestato alle Bahamas, per possesso di soldi falsi: l'uomo penserà subito che si tratti di un complotto, probabilmente organizzato dalle persone che hanno mandato in prigione l'uomo. In seguito Semiha mostrerà degli articoli non ancora pubblicati a sua nipote Eda, nei quali viene riportata la notizia dell'arresto di Alptekin e le farà intendere che è stata opera di Bolat. Dopo la scoperta, la bella Yildiz deciderà di lasciare Serkan. Poi la donna, insieme a Melek, cercherà notizie su Semiha, ma le due verranno colte in flagrante da Tahir. Più tardi Semiha porterà sua nipote a cena, con lo scopo di far credere a Eda che Serkan e Balca abbiano un appuntamento romantico. Infine, Eda non si arrenderà tanto facilmente, così farà credere alla nonna Semiha di voler ricucire il loro rapporto, con lo scopo di convincere la donna a sostenere il suo amato Serkan.