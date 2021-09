Torna sul piccolo schermo, con nuove e sognanti puntate, Il Paradiso delle Signore. Si prospetta un'annata ricca di vicende romantiche ed emozionanti. Sullo sfondo di una Milano che si appresta ad entrare nel 1965, il direttore Vittorio Conti apporterà delle novità e molti personaggi entreranno in scena. Non mancheranno addii, ma anche dei ritorni inattesi come quelli di Roberto, Anna e Tina. Ciò che attualmente desta maggiore curiosità sono le new entry. Durante l'estate sono circolati diversi nomi e da alcuni siti sono stati rivelati i ruoli che ricopriranno i nuovi personaggi.

Dal nipote di Adelaide alla figlia illegittima di Achille Ravasi, a Milano arriverà anche la famiglia di Stefania Colombo tra cui la sua sorellastra Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, uno stilista maschio in arrivo al grande magazzino

Gli spettatori de Il Paradiso delle Signore sono impazienti di rivedere Roberto Landi, Anna Imbriani e Tina Amato che ritorneranno nuovamente a far parte delle vicende della soap Made in Italy. Gabriella Rossi, invece, si accingerà a lanciare la sua ultima collezione prima di ricongiungersi con il marito Cosimo a Parigi. A rimpiazzare la stilista uscente, in un primo momento, sarà uno maschio e questo fatto preoccuperà profondamente Agnese e Maria.

Qualcosa, però, prenderà una piega inaspettata poiché lo stilista in questione dirà di avere un impedimento.

A rimettere piede a Milano sarà anche l'ex venere Anna Imbriani. Dopo la dipartita di Quinto, la donna ritornerà con la piccola Irene nel capoluogo lombardo e faticherà non poco a trovare un impiego che le garantisca stabilità.

Sarà così che Anna interagirà con Roberto Landi, anche lui volto già conosciuto della soap italiana. Verrà fuori che l'ex venere del Paradiso delle Signore non riesce a ricostruirsi una vita a causa di una minaccia proveniente dal suo passato e che presto busserà alla sua porta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Stefania apprende che il padre ha una nuova compagna

Spazio ai nuovi personaggi che attualmente stanno destando molta curiosità nei fan de Il Paradiso delle Signore. Tra le new entry spicca il nome dell'attore Massimo Poggio che vestirà i panni di Ezio Colombo, ossia il padre di Stefania. Assunto da Umberto come direttore della ditta Palmieri, l'uomo nutrirà il forte desiderio di portare serenità nella vita della figlia e le confiderà di avere una compagna: Veronica Zanatta. Ezio, però, ignorerà il fatto che nel grande magazzino, dove lavora sua figlia, si trova anche la sua ex moglie Gloria.

Veronica Zanatta, interpretata dall'attrice Valentina Bartolo, avrà al suo fianco anche la figlia Gemma (Gaia Bavaro), la quale si rivelerà essere un personaggio arrogante e che darà del filo da torcere alla sorellastra Stefania.

Gemma sarà molto attratta dalla bella vita, in particolar modo dal nipote di Adelaide, Marco di Sant'Erasmo (Moisé Curia).

Marco e Flora tra le new entry della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Tra le new entry che destano maggiore curiosità spicca il nome di Marco di Sant'Erasmo. Nipote di un ricchissimo cugino di Adelaide, Marco viene descritto come un donnaiolo amante del lusso e delle macchine. Il ragazzo si dedicherà al giornalismo, ma presto qualcosa stravolgerà la sua vita.

Tra le new entry ci sarà anche Flora Gentile Ravasi, interpretata da Lucrezia Massari. La ragazza, figlia illegittima di Achille (l'uomo è scappato non appena ha appreso della gravidanza della sua amante), giungerà a Milano per un lascito inaspettato del defunto padre. Una volta giunta nel capoluogo lombardo, Flora verrà intrattenuta da un evento particolare e destinato a cambiarle l'esistenza. La ragazza, inoltre, subirà il fascino di Umberto Guarnieri.