La sesta stagione inedita de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 13 settembre con le nuove puntate che, stando alle prime anticipazioni, promettono novità e colpi di scena. Tra questi, l'interrogativo sulla sorte di Achille Ravasi troverà finalmente risposta: l'uomo è deceduto e il ritrovamento del suo corpo verrà subito comunicato alla moglie Adelaide. Dal momento in cui ci sarà questa certezza, partirà una nuova storyline incentrata sulla figlia del defunto. A proposito del suo personaggio, Vanessa Gravina ha precisato: "La contessa sarà assente nella primavera 2022".

La figlia segreta di chiama Flora: chi è la new entry de Il Paradiso delle signore 6

Il corpo di Achille Ravasi verrà finalmente ritrovato e la notizia sconvolgerà la contessa. I problemi non finiranno qui. Gli spoiler rilasciati online rivelano l'arrivo a Milano di Flora Gentile Ravasi, una giovane newyorkese beneficiaria di un lascito testamentario. Sulla storia di questo personaggio si conoscono alcuni dettagli: ha circa 25 anni, veste in modo elegante ed è attenta ai dettagli. Stando alle anticipazioni, la new entry è nata dalla relazione clandestina tra l'avvocato e una donna di origini italiane, Liz Gentile, che ha cresciuto la figlia da sola e non le ha mai rivelato chi fosse il padre.

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore presto in onda su Rai 1, dopo la morte della madre, Flora partirà per l'Italia per ricevere la sua parte di eredità dal padre che non ha mai conosciuto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Vanessa Gravina: 'Sarà un pericolo per la contessa'

Flora Gentile arriverà a Milano nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.

La sua intenzione sarà trattenersi giusto il tempo necessario per l'apertura del testamento, ma avverrà qualcosa di inaspettato che la farà rimanere in Italia. Le anticipazioni parlano di una circostanza che "le cambierà la vita". Che sia così oppure no, l'arrivo della figliastra inciderà sulla contessa di Sant'Erasmo. Infatti, secondo quanto riportano gli spoiler pubblicati sul web, la nuova arrivata porterà scompiglio nella vita della nobildonna.

L'attrice che interpreta la contessa, Vanessa Gravina, ha anticipato che questa nuova figura femminile sarà "un pericolo".

Vanessa Gravina anticipa: 'La contessa sarà assente per un mese': Il Paradiso delle signore 6, spoiler

In una recente intervista riportata da TV Sorrisi e Canzoni, Vanessa Gravina ha parlato del suo personaggio, Adelaide di Sant'Erasmo, anticipando l'arrivo in scena della figliastra Flora. L'attrice ha dichiarato: "Ci sarà l’entrata in campo di una nuova figura femminile che sarà devastante per Adelaide". Poi ha aggiunto: "La new entry non inciderà sulla sua vita privata, piuttosto rappresenterà un pericolo per la sua incolumità".

Sempre nel corso dell'intervista ha annunciato che, per motivi di lavoro, sarà assente nella soap per un breve periodo. La contessa, stando allo spoiler, dovrebbe non essere presente per circa un mese, tra marzo e aprile 2022.