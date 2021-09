Quando mancano solo dieci giorni al debutto, il cast della nuova edizione di Amici non è ancora stato ufficializzato. Nonostante il simpatico botta e risposta che ha avuto con Alessandra Celentano su Twitter, Raimondo Todaro non è stato confermato nel ruolo di professore sostituto di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda gli allievi, invece, tra i ballerini potrebbe esserci una giovane star di Tik Tok: la giovane Giulia Izzo si sarebbe ripresa nei camerini degli studi Elios durante i casting.

La possibile formazione di docenti di Amici 21

Sabato 18 settembre la scuola di Amici riaprirà i battenti.

Stando a rumor ancora non confermati, la prima puntata della ventunesima edizione dovrebbe essere registrata mercoledì 15, ovvero tre giorni prima della messa in onda su Canale 5. Dovrebbe mancare circa una settimana, dunque, allo svelamento del cast completo del talent-show, quello che Maria De Filippi ha messo su durante l'estate. Al momento, infatti, sono tante ma non ancora soddisfacenti le informazioni che sono trapelate sui protagonisti di quest'anno, in primis sui professori.

Arisa non ha trovato un accordo con la produzione, quindi la conduttrice è stata costretta a sostituirla. A prendere il posto di Rosalba nella commissione di canto sarà Lorella Cuccarini: la showgirl ha accettato di cambiare categoria visti anche i suoi pregressi con la musica e la discografia.

Le tre cattedre di canto, dunque, saranno occupate dalla bionda soubrette, da Anna Pettinelli e da Rudy Zerbi.

Il battibecco tra insegnanti di ballo prima di Amici

Meno certezze, invece, si hanno sulla commissione di danza. Se Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono state confermate nel cast di Amici 21, ancora non è stato ufficializzato colui/lei che sostituirà Lorella Cuccarini.

Un vivace botta e risposta che c'è stato sui social tra la maestra di ballo classico e Raimondo Todaro potrebbe essere un indizio a favore dell'imminente debutto dell'ex di Ballando con le Stelle nel format della concorrenza, ma Maria De Filippi non si è ancora espressa al riguardo.

I nomi di tutti e sei i professori della nuova edizione, dunque, saranno svelati sicuramente nel corso della prima puntata, lo speciale di sabato 18 settembre che dovrebbe cominciare con un omaggio a Michele Merlo, l'ex allievo che è scomparso a giugno scorso per motivi di salute.

Rumor su una possibile ballerina di Amici 21

Per quanto concerne i ragazzi che dal 18 settembre comporranno la nuova classe di Amici, in queste ore sta prendendo piede l'ipotesi che una star del web possa partecipare al talent-show di Canale 5. I più attenti, infatti, hanno notato che Giulia Izzo si sarebbe ripresa negli studi romani che hanno ospitato i casting dei nuovi allievi per tutta l'estate. Nel ripercorrere in un video i suoi ultimi mesi di vacanza, l'influencer da oltre 400mila follower su Instagram avrebbe mostrato un pezzo degli studi Elios, più precisamente una zona dove molti ex allievi hanno soggiornato nel recente passato.

La giovane è molto nota anche su Tik Tok, dove ripropone coreografie famose e difficili per cercare di aumentare la sua popolarità.

La ragazza, dunque, avrebbe partecipato ai provini per Amici 21 nella categoria ballo e tra una decina di giorni potrebbe ricevere l'idoneità per entrare nella scuola più famosa d'Italia. I nomi dei talenti che animeranno le nuove puntate, comunque, si sapranno con certezza solamente dopo che Maria De Filippi condurrà la puntata d'esordio: le anticipazioni che trapeleranno su questo speciale (soprattutto se sarà registrato), faranno chiarezza a riguardo.