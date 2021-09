Alessandro Tersigni interpreta il personaggio di Vittorio Conti ne Il Paradiso delle Signore. In un'intervista l'attore ha anticipato quello che potrebbe accadere al suo personaggio, dopo l'addio della moglie Marta (interpretata da Gloria Radolescu). A quanto pare, l'imprenditore incontrerà una donna che gli farà voltare pagina.

Le parole dell'attore

La precedente stagione della soap di Rai1 si è conclusa con l'addio di Marta Guarnieri: la moglie di Vittorio Conti ha scelto di andare a vivere a New York per proseguire la carriera professionale. Stando alle anticipazioni fornite da Tersigni, la delusione per la fine del suo matrimonio non sarà facile da superare.

Negli anni '60 non esisteva il divorzio, quindi Marta e Vittorio continueranno a essere moglie e marito anche se porteranno avanti ognuno la propria vita.

Il 41enne romano ha rivelato che in questa stagione de Il Paradiso delle Signore, ci sarà una svolta per Vittorio Conti: "Qualcuno lo metterà in crisi". L'imprenditore sarà corteggiato da molte donne, ma solo una riuscirà a rubare il cuore dell'imprenditore: "Conti capirà che deve andare oltre, cancellare la sua vita precedente". La donna in questione, probabilmente, non sarà Beatrice Conti: i due, nonostante il bacio, avrebbero scelto di continuare a restare amici ma nulla di più.

I nuovi progetti di lavoro

Vittorio Conti riuscirà a superare l'addio della moglie, grazie a una persona speciale: l'amico Roberto Landi.

Quest'ultimo cercherà di spronare il pubblicitario e imprenditore. A tale proposito, i due amici fonderanno una rivista di moda e costume. Landi era comparso nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, dopo essere sparito per alcune stagioni avrà nuovamente un ruolo centrale all'interno della serie televisiva.

Come spiegato da Alessandro Tersigni, il suo personaggio ancora ha molto da raccontare alla fiction tv.

Dunque, i telespettatori continueranno a vedere Vittorio Conti ancora per un po'.

Marta ha lasciato il Paradiso

L'interprete di Marta Guarnieri ha deciso di abbandonare il cast de Il Paradiso delle Signore. A quanto pare, l'addio non è stato dettato da un'esigenza di copione ma dall'attrice. Gloria Radolescu infatti, ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti.

Dunque, gli sceneggiatori non hanno potuto fare altro che accogliere la richiesta dell'attrice italo-romena.

Nell'ultimo periodo, l'attrice aveva espresso il desiderio di diventare mamma. Dopo avere trovato l'amore in modo del tutto casuale, l'interprete di Marta ha sentito il bisogno di dedicare più spazio alla vita privata e accantonare momentaneamente la vita professionale.