Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che narra gli amori, gli intrighi e le passioni di due potenti famiglie dell'alta moda californiana, i Forrester e gli Spencer. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in Italia dal 20 al 25 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Hope per Steffy e Brooke, sul rapporto sempre più intimo fra la Forrester e Finn, sui rimorsi di Shauna dopo il matrimonio, sulle minacce di Bill a Quinn e sulla decisione di Ridge di lasciare Brooke.

Liam si preoccupa per Steffy

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che, preoccupata per le condizioni di salute di Steffy, Hope andrà a trovarla per vedere come sta. Quest'ultima non gradirà l'iniziativa della Logan e finirà per litigare con lei. Proprio in quel momento, busserà alla porta il dottor Finnegan. Nel frattempo, Liam chiederà a suo padre se la decisione di tenere Kelly a casa sua non peggiori drasticamente l'umore della sua ex. Rimasta da sola con Finn, Steffy discuterà con lui della sua dipendenza dai medicinali. Il medico, infatti, cercherà di convincerla che il suo malessere potrebbe non essere solo fisico ma anche emotivo. Nonostante ciò, la giovane chiederà nuovamente a Finnegan di prescriverle degli antidolorifici che possano alleviare i suoi dolori.

Finn lo farà controvoglia perché teme che, continuando ad assumere farmaci, la sua paziente potrebbe diventarne sempre più dipendente. Le attenzioni di Finn spingeranno Steffy ad aprirsi con lui e a confidargli diversi episodi della sua vita.

Bill minaccia Quinn

Dopo aver saputo che Finn va a trovare frequentemente Steffy, Bill farà molta ironia sulla situazione davanti ai suoi figli.

Nel frattempo, Hope dirà a Liam di essere molto preoccupata per le condizioni di salute della sua rivale e di sua madre Brooke. Bill cercherà di provocare Ridge utilizzando la Logan, ma l'arrivo di Justin eviterà che i due inizino una discussione. Nel frattempo, Eric cercherà di convincere Brooke a non rinunciare a Ridge, mentre Quinn e Shauna festeggeranno per essere riuscite a superare un passato pieno di stenti e privazioni.

Nonostante ciò, la Fulton continuerà a sentirsi in colpa per le modalità con cui ha portato Ridge a sposarsi a Las Vegas. Parlando con il cognato, Katie gli assicurerà che Brooke ama soltanto lui e non Bill. Quest'ultimo si renderà conto di essere stato manipolato da Quinn e la minaccerà apertamente. Brooke pregherà Ridge di tornare insieme a lei, ma l'arrivo inaspettato dello Spencer rovinerà il momento, portando Ridge a lasciarla.