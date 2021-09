Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 si preannunciano imperdibili con il difficile rapporto tra Agnese e Flora, la nuova stilista ufficiale del grande magazzino assunta da Vittorio per sostituire Gabriella, che è partita tra le lacrime.

La signora Amato si appresta a vivere un periodo molto difficile, e non solo sul lavoro. Ancora non sa che Giuseppe ha un figlio avuto da un'altra donna in Germania e che presto Petra - questo il nome dell'amante - arriverà a Milano con il bimbo al seguito. Agnese inizierà a essere indispettita dall'atteggiamento della giovane Ravasi che, giorno dopo giorno, farà sentire in maniera imponente la sua presenza.

Approfondiamo le anticipazioni della soap relative alla puntata in onda su Rai 1 il 30 settembre.

Agnese contro Flora, Il Paradiso delle Signore anticipazioni

La signora Amato ha un carattere forte e di certo non si lascia dominare, nonostante sia legata a valori tradizionali e sia estremamente dolce. La presenza di Flora proprio non le piacerà e inizierà così a non sopportare la sua presenza in sartoria. Dal canto suo, anche la giovane Ravasi non manca di carattere e di certo non si farà mettere i piedi in testa.

In atelier, scoppiano le prime scintille tra le due, che mettono Vittorio in seria difficoltà.

Il Paradiso 6, Salvatore riceve un due di picche da Anna

Dopo essersi messo il cuore in pace con Gabriella, Salvo ha provato a corteggiare la bella Imbriani, tornata a Milano dopo tanto tempo ma con un segreto del suo passato che la tormenta.

Il giovane Amato le ha regalato dei fiori, un gesto romantico che, tuttavia, non sortisce gli effetti sperati.

Intanto, al Paradiso delle Signore cresce l'intesa tra Beatrice e Roberto.

Nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Ezio spezza il cuore a Gloria

Da quando è arrivata a Milano, Gloria si è fatta amare da tutti. Il suo obiettivo era quello di ritrovare sua figlia Stefania, ancora all'oscuro della verità.

Nessuno sa che cosa sia successo alla bella Moreau che l'ha costretta ad abbandonare la sua bambina, sebbene Armando sia venuto a conoscenza di qualche dettaglio. Con tutta probabilità, nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Gloria troverà il coraggio di raccontare tutta la verità a Stefania. Intanto, in città è giunto Ezio, il suo amore di gioventù e padre della giovane Colombo.

Gloria sembra esserne ancora innamorata, ma nello stesso tempo teme e fugge la sua presenza.

Ezio, nella puntata de Il Paradiso 6 del 30 settembre, le spezzerà il cuore rivelandole di essersi rifatto una vita con un'altra donna, dalla quale ha anche avuto una figlia. Per Gloria sarà un boccone amaro da digerire, tanto che nelle puntate successive prenderà una drastica decisione: negli episodi di ottobre, la capocommessa chiederà a Vittorio un permesso per assentarsi, decisa a trovare rifugio a casa della zia Ernesta.