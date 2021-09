Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola attualmente va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, alle 14:10. L'appuntamento serale su Rete 4, per ora, non è invece stato ancora confermato.

Le anticipazioni rivelano che nelle puntate di lunedì 27 e di martedì 28 settembre ci saranno molti colpi di scena. In particolare, Felipe, nonostante l'esito del processo, sarà determinato a dimostrare la colpevolezza di Genoveva e Servante crederà di avere a che fare con un giudice della gara delle pensioni. Camino sarà giù di corda e la madre le chiederà spiegazioni.

La ragazza proverà a deviare i suoi sospetti e, alla fine, deciderà di confidarsi con Anabel.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 27 settembre: Felipe non accetterà il verdetto del giudice

Nella puntata di lunedì, Felipe non riuscirà a scendere a patti con l'esito del processo a Genoveva. Si sarebbe aspettato di tutto, ma non la piena assoluzione. Per lui sarà un durissimo colpo, ma non si arrenderà davanti alle circostanze. Userà tutte le armi a sua disposizione per cambiare le cose e, alla fine, deciderà di ricorrere in appello in modo che Genoveva possa essere punita per l'atroce crimine commesso. Per avere maggiori possibilità di successo, chiederà aiuto a Liberto e a Ramon.

Le anticipazioni di Una vita si concentrano anche su Servante e sul suo desiderio di vincere la gara delle pensioni.

L'uomo, pronto a ricorrere a qualsiasi mezzo, proverà a lusingare l'individuo che crederà essere un giudice. Purtroppo, sbaglierà persona. Intanto, i domestici daranno tutti il loro supporto e raggiungeranno la pensione fingendo di essere i figli di Servante e Fabiana.

Una vita, trama di martedì 28 settembre: Camino racconterà tutta la verità ad Anabel

Le anticipazioni di martedì 28 settembre di Una vita rivelano che Camino sarà proprio inconsolabile. Felicia noterà subito il suo atteggiamento e cercherà di scoprirne le cause. La ragazza, però, si mostrerà piuttosto chiusa e taciturna. Inoltre, per deviare qualsiasi sospetto, deciderà di proporsi come sostituta al ristorante.

In questo modo, Felicia avrà la serata libera e potrà recarsi a una cena romantica con Marcos.

Poco dopo, Ildefonso proverà ad avere un approccio intimo con Camino, ma quest'ultima, senza alcuna esitazione, si dirà non disponibile e lo rifiuterà. Camino, stanca di dover affrontare quella situazione da sola, deciderà di dire tutta la verità ad Anabel in modo da potersi sfogare e da poter ricevere un consiglio.