Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 30 settembre raccontano che Salvatore (Emanuel Caserio) sembrerà non riuscire a conquistare il cuore di Anna (Giulia Vecchio). Umberto (Roberto Farnesi), invece, assumerà Ezio (Massimo Poggio) come nuovo direttore della Palmieri. Nel frattempo al Paradiso vi saranno i primi tafferugli tra Flora (Lucrezia Massari) e Agnese (Antonella Attili). Ludovica (Giulia Arena), infine, avrà poco tempo per scegliere sulla vendita di Villa Brancia, mentre Ezio confesserà alla figlia Stefania (Grace Ambrose) si essersi innamorato di un'altra donna dopo diversi anni.

Salvatore invierà dei fiori anonimi ad Anna con la speranza di conquistarla, Ezio sarà il nuovo direttore della Palmieri

Gli spoiler della soap opera italiana per il 14° episodio anticipano che Salvatore continuerà imperterrito a perseguire il proprio scopo, ovvero conquistare il cuore di Anna. Per riuscire in tale intento, il giovane Amato invierà dei fiori anonimi a Imbriani, ma la composizione floreale non sortirà l'effetto anelato.

Il commendatore Umberto, successivamente, deciderà di nominare ufficialmente Ezio nuovo direttore della Palmieri.

Prime scintille professionali tra Agnese e Flora in Atelier

Le trame della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 30 settembre rivelano che tra Beatrice e Roberto crescerà una grande sintonia sul fronte lavorativo.

Armonia professionale che, invece, sarà ai minimi termini tra Agnese e Flora in Atelier. Le preoccupazioni della moglie di Giuseppe circa la possibile convivenza professionale problematica con la figlia di Achille parranno, difatti, divenire realtà, visto che tra le due donne vi saranno sin da subito le prime scintille al Paradiso.

Riusciranno Agnese e Flora a ritrovare presto la doverosa sintonia lavorativa?

Ezio svelerà alla figlia Stefania di essersi innamorato di un'altra donna

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di giovedì 30 settembre riportano che Ludovica sarà focalizzata sulla vendita di Villa Brancia, per la quale la giovane avrà poco tempo per decidere come agire a riguardo.

Ezio, infine, avvertirà il bisogno di svelare alla figlia Stefania di essersi nuovamente innamorato di un'altra donna, come non gli accadeva da svariati anni. Come reagirà la giovane Colombo alla confessione del padre?