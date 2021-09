Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, per la puntata di mercoledì 29 settembre, raccontano che Stefania (Grace Ambrose) sarà al settimo cielo dopo aver potuto riabbracciare il padre Ezio (Massimo Poggio). Le Veneri, invece, accoglieranno entusiaste Flora (Lucrezia Massari) in qualità di nuova stilista del Paradiso, malgrado Agnese (Antonella Attili) non sia dello stesso avviso. Salvatore (Emanuel Caserio) sarà ansioso di rivedere Anna (Giulia Vecchio), nel frattempo Flora parlerà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di una lettera lasciatale dal padre Achille.

Gloria (Lara Komar), infine, scriverà una missiva a Ezio.

La contessa Adelaide scoprirà con dissenso che Flora è la nuova stilista del Paradiso

Le trame della soap opera italiana per l'episodio numero 13 della sesta stagione anticipano che Stefania, da quando ha potuto riabbracciare il padre Ezio, non riuscirà più a contenere la propria contentezza.

La contessa Adelaide, nel frattempo, apprenderà che Flora, nonché la figlia di Achille, è diventata la nuova stilista del Paradiso e tale notizia la lascerà perplessa.

Le Veneri accoglieranno con entusiasmo Flora come nuova stilista, mentre Agnese penserà che tale convivenza professionale possa risultare complicata

Le anticipazioni della fiction daily italiana, per la puntata di mercoledì 29 settembre, rivelano che la partenza di Gabriella alla volta di Parigi lascerà un grande vuoto al Paradiso, sia per il posto da stilista, che per il talento che Rossi apportava al grande magazzino meneghino.

Fortunatamente, però, Vittorio ha vestito i panni del talent scout e, complice il caso, è riuscito a scorgere la bravura della figlia di Ravasi guardando dei bozzetti della ragazza.

Flora, difatti, diventerà la nuova stilista del Paradiso e verrà accolta con grande entusiasmo dalle Veneri. Meno effervescente, invece, l'accoglienza che le riserverà Agnese, in quanto la responsabile della sartoria penserà che la convivenza professionale con la "giovane americana" possa risultare complicata.

Gloria scriverà una lettera al marito Ezio

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6, per l'episodio di mercoledì 29 settembre, riportano che Salvatore sarà più che mai intenzionato a conquistare Anna, quindi il giovane Amato sfrutterà ogni occasione per incontrare la ragazza. Flora, invece, metterà al corrente Vittorio di una missiva lasciatale dal padre Achille.Gloria, infine, deciderà di scrivere una lettera al marito Ezio.