Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. Attualmente, la soap va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 e il sabato, in prima serata, su Rete 4. Le puntate, di volta in volta, stanno diventando sempre più appassionati. Infatti, le storyline dei vari personaggi si stanno concentrando su elementi decisivi.

In particolare, negli episodi che verranno trasmessi mercoledì 22 settembre e giovedì 23 settembre, Ildefonso racconterà tutta la verità a Camino sulla sua mutilazione, mentre Marcos deciderà di assumere una domestica poco gradita ad Anabel.

Ramon e Antonito si daranno battaglia e Felipe fornirà la sua testimonianza in tribunale. Tutto sembrerà andare per il meglio, ma le parole di Velasco rovesceranno le carte in tavola.

Una vita, trama di mercoledì 22 settembre: Ildefonso si aprirà con Camino

Nella puntata del 22 settembre di Una vita, Ildefonso deciderà di riprendere il discorso sulla guerra e di aprire il suo cuore a Camino. Con un notevole sforzo, le racconterà tutta la verità sul suo passato. Questo potrebbe migliorare il loro rapporto?

Le anticipazioni si concentreranno anche sulle questioni politiche. Ramon e Antonito, infatti, rappresentando i loro rispettivi partiti, prenderanno la parola per evidenziare i valori di cui sono portatori.

Inoltre, descriveranno nel dettaglio anche i programmi che intendono realizzare.

Marcos, nel frattempo, capirà di aver bisogno di una domestica. Si metterà in contatto con una donna di nome Soledad e le offrirà il lavoro. Quest'ultima dimostrerà di avere un carattere poco flessibile e molto severo. Anabel, a questo punto, non potrà fare a meno di esprimere le sue preoccupazioni.

Anticipazioni di Una vita di giovedì 23 settembre: Camino scoprirà il segreto di Ildefonso

La trama del 23 settembre di Una vita tornerà a dare spazio alle vicende di Felipe e Genoveva. L'uomo esporrà la sua testimonianza in tribunale e il giudice sarà immediatamente dalla sua parte. Infatti, non sembrerà molto convinto dell'innocenza di Genoveva.

Tutto cambierà, però, quando Velasco prenderà la parola. Che domande porrà a Felipe?

Intanto, Camino non riuscirà a credere alle parole di Ildefonso. Dopo tanto tempo, finalmente, le ha confessato il perché non vuole condividere momenti di intimità con lei: durante la guerra ha subito una grave mutilazione che non gli permette di avere figli. La ragazza, nonostante lo shock, non sarà disposta ad allontanarsi e gli mostrerà tutta la sua solidarietà. Ildefonso rimarrà piacevolmente stupito dal suo comportamento.

Anabel, nel frattempo, sarà decisa a fronteggiare Soledad, ma la donna si rivelerà un vero osso duro.