Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di martedì 28 settembre, raccontano che Stefania (Grace Ambrose) festeggerà il trasferimento del padre Ezio (Ezio Colombo) a Milano, sebbene Gloria (Lara Komar) non ne sarà affatto entusiasta. Flora (Lucrezia Massari), invece, accetterà la proposta di lavoro come stilista al Paradiso, malgrado la scelta di Vittorio (Alessandro Tersigni) faccia storcere il naso a qualche dipendente del grande magazzino.

Agnese (Antonella Attili), infine, sarà nominata responsabile della sartoria, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) respingerà le dimissioni di Ludovica (Giulia Arena).

Stefania festeggerà il trasferimento a Milano del padre Ezio, ma Gloria non ne sarà entusiasta

La puntata n° 12 della sesta stagione della soap opera italiana, riporta che Stefania sarà particolarmente contenta per il trasferimento in pianta stabile del padre nella città meneghina. Per celebrare tale evento, Colombo deciderà di festeggiare assieme a Ezio e alle amiche che lo hanno conosciuto.

Decisamente meno entusiasta, invece, sarà Gloria, la quale risulterà tesa sapendo che l'uomo risiederà a Milano.

Flora accetterà la proposta di lavoro come stilista, ma non tutti ne saranno contenti al Paradiso

L'episodio della fiction daily italiana di martedì 28 settembre rivela che Flora, a seguito della proposta di lavoro inoltratale da Vittorio, deciderà di accettare l'incarico come stilista del grande magazzino.

La decisione di Conti, però, non andrà a genio ad alcuni dipendenti del Paradiso che la etichetteranno come avventata.

Le perplessità saranno forse causate del pesante cognome che porta la nuova stilista del Paradiso?

Le dimissioni di Ludovica da Vice-presidentessa del Circolo verranno rifiutate dalla contessa Adelaide

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 della puntata di martedì 28 settembre svelano che in casa Amato si brinderà in onore della nuova carica ottenuta da Agnese dopo anni di impeccabile carriera professionale al Paradiso.

La moglie di Giuseppe, difatti, sarà d'ora in poi la nuova responsabile della sartoria.

Ludovica, dopo essersi accorta che Marcello non si è palesato per la serata di gala per la quale lei lo stava aspettando, aveva preso l'importante decisione di rassegnare le dimissioni da Vice-presidentessa del Circolo.

Tali dimissioni, fortunatamente, non verranno accolte dalla contessa Adelaide di Sant'Erasmo, così Brancia di Montalto potrà comunicare la lieta notizia al giovane Barbieri.