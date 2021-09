Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse durante il mese di ottobre 2021, in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Felipe, che si ritroverà in gravi condizioni di salute mentre Laura sotto ricatto da parte di Velasco, dovrà cercare di portare a termine la sua missione. Occhi puntati anche su Ildefonso: il suo "segreto" creerà un po' di chiacchiericcio in quartiere.

Anticipazioni Una Vita, trame ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno in onda nel corso del mese di ottobre rivelano che Velasco userà il pugno duro nei confronti della cameriera Laura, intimandole di procedere con un piano ben preciso che prevede l'uccisione di Felipe.

Seppur con mille dubbi, Laura non potrà tirarsi indietro alle perfide richieste dell'avvocato Velasco, dato che verrà tirata in ballo anche sua sorella Lorenza.

E così, Laura accetterà di portare a termine il compito che le è stato affidato: la donna così finisce per avvelenare Felipe e le condizioni di salute dell'uomo non saranno per niente positive.

Laura incaricata di uccidere per sempre Felipe

Ben presto, infatti, anche in quartiere si diffonderanno le voci del ricovero di Felipe: la stessa Genoveva resterà spiazzata mentre Liberto e Ramon non crederanno alla versione dei fatti che verrà raccontata dalla domestica Laura.

Felipe, seppur in gravi condizioni, non è morto: tale situazione farà infuriare ancora di più Velasco.

Le anticipazioni di Una Vita del mese di ottobre, rivelano che l'avvocato chiederà a Laura di portare a termine, una volta per tutte la sua missione: vuole che Felipe venga ammazzato definitivamente e in questo modo sbarazzarsi di lui.

Ildefonso e la richiesta per sua moglie: anticipazioni Una Vita ottobre 2021

E poi ancora le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno in onda durante il mese di ottobre 2021 su Canale 5, rivelano che in quartiere cominceranno a diffondersi le voci legate al segreto di Ildefonso, dopo che l'uomo rivelerà a sua moglie di essere impotente.

Un duro colpo per l'uomo mentre Camino deciderà di stare al suo fianco senza alcun tipo di esitazione e soprattutto senza lasciarsi scalfire dalle voci e dalle chiacchiere che circolano tra gli abitanti di Acacias.

Ma, il colpo di scena, arriverà nel momento in cui Ildefonso comunicherà a Camino che è giusto che lei ritrovi la sua felicità al fianco di Maite, la donna di cui era innamorata prima che si procedesse con questo matrimonio.

Quale sarà a questo punto la scelta di Camino? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola.

Insomma i nuovi episodi si preannunciano ricchi di colpi di scena e pathos per gli abitanti di Acacias ma anche per il pubblico della soap opera, che continua a seguire con interesse le vicende in tv.

Si avvicina il finale di sempre della soap Una Vita

La media di ascolti su Canale 5, infatti, supera quotidianamente la soglia dei 2,3 milioni di spettatori al giorno con picchi che arrivano a sfiorare anche il 20% di share.

Numeri consistenti anche se la soap spagnola è destinata ad arrivare alla fine della sua corsa televisiva. In patria, Una Vita ha già chiuso i battenti definitivamente da qualche mese mentre in Italia, la messa in onda dovrebbe essere garantita per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022.

Il finale di sempre della soap, quindi, potrebbe essere trasmesso entro la prossima estate dopodiché calerà il sipario sugli abitanti di Acacias, così come è successo con Il Segreto.