Colpo di scena a Uomini e donne. Nel corso della puntata registrata domenica 26 settembre la conduttrice Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan, dopo aver scoperto che il giovane ha provato a convincere la corteggiatrice Ilaria Melis a contattarlo, andando quindi contro le regole del programma.

Il tentativo di accordo: parla la giovane Ilaria Melis

Secondo quanto emerso il tronista Joele Milan avrebbe tentato di accordarsi con una corteggiatrice alle spalle della redazione proprio durante un ballo. Ilaria Melis, la corteggiatrice in questione, intervistata da un sito subito dopo la fine della registrazione della trasmissione, ha detto che il tronista le avrebbe confessato di essere seriamente interessato a lei, chiedendole il numero di telefono per potersi sentire in privato, cosa assolutamente vietata dal programma.

Queste le dichiarazioni della ragazza: "Joele Milan ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, ragazze scese per corteggiarlo, abbiamo lasciato lo studio. Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. (...) Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto. Se voleva ingannare la redazione? Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni".

Ilaria ha poi detto: "Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice.

Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona".

A quanto pare i microfoni hanno registrato tutta la conversazione e Maria De Filippi, durante la puntata successiva all'accaduto, ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro per mostrare il video del ballo incriminato facendole ragionare sul fatto che non avrebbe più avuto senso continuare il trono visti i presupposti.

Senza cacciarlo direttamente dallo studio, la conduttrice ha fatto in modo che il giovane se ne andasse, con grande amarezza e delusione di tutti, compresi gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno dichiarato che è stata una presa in giro verso la redazione.

Resta ora da capire se l'ormai ex tronista Joele Milan e la giovane Ilaria si continueranno a sentire anche fuori dal programma o meno.